Potworny wypadek w Dąbrowie Biskupiej. Nie żyje małe dziecko, droga zablokowana

W Dąbrowie Biskupiej (powiat inowrocławski) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.

W wypadku zginęło dziecko. W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana, a policja apeluje o wybieranie alternatywnych tras.

Tragedia na drodze. Nie żyje dziecko

Zgłoszenie o groźnym zdarzeniu drogowym wpłynęło do służb ratunkowych we wtorek, 4 listopada po godzinie 19:30. TVP Bydgoszcz podaje, że na drodze wojewódzkiej nr 252 w miejscowości Dąbrowa Biskupia doszło do czołowego lub bocznego zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki, w tym zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz okolicznych jednostek OSP, zespoły ratownictwa medycznego i patrole policji, a także śmigłowiec LPR.

Jak wynika z pierwszych doniesień z miejsca zdarzenia, w wypadku ranne zostały dwie osoby, w tym dziecko. Niestety z informacji lokalnego oddziału TVP wynika, że życia poszkodowanego dziecka - w wieku około 4 lat - nie udało się uratować.

Droga wojewódzka nr 252 zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy

Wypadek w Dąbrowie Biskupiej spowodował całkowite zablokowanie drogi wojewódzkiej nr 252. To ważny szlak komunikacyjny łączący Inowrocław z Radziejowem, dlatego kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia. Policjanci pracujący na miejscu zorganizowali objazdy lokalnymi drogami, jednak mogą one nie być w stanie przyjąć całego natężenia ruchu.

Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i - w miarę możliwości - omijanie rejonu wypadku. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczają ślady i dowody. Ich zadaniem będzie dokładne ustalenie przyczyn i okoliczności, w jakich doszło do tego tragicznego zdarzenia. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do późnych godzin nocnych.

12-latek potrącony na pasach. Kierowca odjechał Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.