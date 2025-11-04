Potworny wypadek w Dąbrowie Biskupiej. Nie żyje małe dziecko, droga zablokowana

W Dąbrowie Biskupiej (powiat inowrocławski) zderzyły się dwa samochody osobowe. Skutki wypadku są bardzo poważne. Ze wstępnych informacji podawanych przez TVP Bydgoszcz wynika, że poszkodowane zostały co najmniej dwie osoby. Do akcji ratunkowej poderwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety nie udało się uratować życia rannego dziecka. Droga jest całkowicie nieprzejezdna, a policja apeluje do kierowców o wybieranie alternatywnych tras.

Śmigłowiec LPR

Autor: Pixabay.com Śmigłowiec LPR. Zdj. ilustracyjne.
  • W Dąbrowie Biskupiej (powiat inowrocławski) doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych.
  • W wypadku zginęło dziecko. W akcji ratunkowej brał udział śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  • Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana, a policja apeluje o wybieranie alternatywnych tras.

Tragedia na drodze. Nie żyje dziecko

Zgłoszenie o groźnym zdarzeniu drogowym wpłynęło do służb ratunkowych we wtorek, 4 listopada po godzinie 19:30. TVP Bydgoszcz podaje, że na drodze wojewódzkiej nr 252 w miejscowości Dąbrowa Biskupia doszło do czołowego lub bocznego zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły i środki, w tym zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz okolicznych jednostek OSP, zespoły ratownictwa medycznego i patrole policji, a także śmigłowiec LPR.

Jak wynika z pierwszych doniesień z miejsca zdarzenia, w wypadku ranne zostały dwie osoby, w tym dziecko. Niestety z informacji lokalnego oddziału TVP wynika, że życia poszkodowanego dziecka - w wieku około 4 lat - nie udało się uratować.

Droga wojewódzka nr 252 zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy

Wypadek w Dąbrowie Biskupiej spowodował całkowite zablokowanie drogi wojewódzkiej nr 252. To ważny szlak komunikacyjny łączący Inowrocław z Radziejowem, dlatego kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia. Policjanci pracujący na miejscu zorganizowali objazdy lokalnymi drogami, jednak mogą one nie być w stanie przyjąć całego natężenia ruchu.

Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i - w miarę możliwości - omijanie rejonu wypadku. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczają ślady i dowody. Ich zadaniem będzie dokładne ustalenie przyczyn i okoliczności, w jakich doszło do tego tragicznego zdarzenia. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do późnych godzin nocnych.

