Aleksander zadźgał córeczkę, gdy spała. Potem wyskoczył z 4. piętra. Na zdjęciach wyglądali na szczęśliwą rodzinę

Na zdjęciu Aleksander M.(+52 l.), uśmiecha się od ucha do ucha. Obok niego stoi jego partnerka i trzy córki. Wszyscy wyglądają na szczęśliwych. To zdjęcie na swoim profilu zamieściła 4 stycznia tego roku Iwona C. partnerka Aleksandra M., post nazwała: "W Rodzinie siła". Ona i jej partner mieszkali na jednym z osiedlu w Inowrocławiu. Córki były ich oczkami w głowie. Jedna z nich zdobywała medale na mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym. W kwietniu zeszłego roku Aleksandra M. i Iwonę C., można było oglądać w telewizji w popularnym programie kulinarnym. Mężczyzna nie został w nim przedstawiony w pozytywnym świetle. Po tym trafił do szpitala psychiatrycznego. Teraz w szpitalu psychiatrycznym przebywa jego partnerka. - Ona na święta była na przepustce - mówi nam jeden z jego sąsiadów.

Restaurator z telewizji zadźgał 10-letnią córeczkę i wyskoczył przez okno. Zmarł w szpitalu

Nikt nie ma wątpliwości, że najmłodsza 10-letnia pociecha była oczkiem w głowie mężczyzny. Miał ją kochać nad życie. W sobotę, gdy spała, zadał jej kilka ciosów nożem. Potem zadzwonił na policję. Powiedział co zrobił i wyskoczył z okna z czwartego piętra. Jego serce jeszcze biło, gdy trafił na oddział intensywnej terapii. Zmarł po kilku godzinach. - On chodził z tą córeczka. Znałem go, bo mieszkałem z nim w jednej klatce - mówi sąsiad Aleksandra M.

Sprawą zajęła się prokuratura. Najstarsza córka jest dorosła i się wyprowadziła. Średnia spała u koleżanki.

Ruszył proces Norberta Z. oskarżonego o zabójstwo swojej dziewczyny

