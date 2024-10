Gwiazda "Świata według Kiepskich" wystąpiła u Rydzyka! Widzowie piali z zachwytu

Posprzeczał się z żoną, wsiadł na rower i już nigdy nie wrócił! Co się stało z 55-letnim Tomaszem Amlickim?

"Świat według Kiepskich" to kultowy polski serial. Jedną z głównych ról zagrała w nim Renata Pałys. W serialu wcieliła się w rolę żony Mariana Paździocha. To ważny serial w polskiej kulturze. Co nie dziwi, Helena Paździoch ma swoje miejsce w Wikipedii:

Helenę cechowała wybuchowy i konfliktowy charakter. Często wchodziła w kłótnie z mężem oraz sąsiadami. Często utrzymywała dobre relacje z Haliną Kiepską.

Apodyktyczna, wybuchowa, ordynarna, skąpa i wulgarna wdowa po Marianie Paździochu. Nie ma dzieci, prawdopodobnie jest bezpłodna. Często kłóciła się z mężem, krzyczała na niego, przezywała obraźliwymi określeniami i groziła, że go zabije. Niejednokrotnie wyrzucała go także z domu, choć zawsze przyjmowała go z powrotem. Była z nim tylko dla pieniędzy. Potrafiła być dla niego miła jedynie w Wigilię - czytamy na stronie Wikipedii.

Panią Renatę, która doskonale wcieliła się w rolę tej kobiety, można było ostatnio podziwiać w Toruniu. Zagrała bowiem razem z krakowskim Teatrem Komedia u ojca Tadeusza Rydzyka. Spektakl miał tytuł: "JP2 – Oczekiwane Pokolenie".

Krakowski teatr dał tylko jeden występ. Odbył się on w minioną sobotę, 12 października w Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II. Muzeum to jedna z wielu budowli fundacji o. Tadeusza Rydzyka. Podatnicy do niego dołożyli 220 milionów złotych.

Występ teatru był związany z 46. rocznicą wybory Karola Wojtyły na papieża.

