Andrzej Langer zmarł nagle, ale znów go usłyszymy! "Głos starówki" ponownie zabrzmi w Toruniu

Torunianie nie mieli wątpliwości - gdy Andrzej Langer zmarł nagle w wieku 69 lat, na starówce zrobiło się dziwnie cicho i pusto. Nie było już rymowanek o lokalu Meta Seta Galareta, nikt nie opowiadał o opcji w Kredensie - słowem, czegoś wyraźnie brakowało. Lekko zachrypnięty głos reklamował też atrakcje turystyczne i sklepy. Pan Andrzej był żołnierzem zawodowym, specjalizował się w pomiarach skażenia promieniotwórczego. Po przejściu na emeryturę nie chciał siedzieć z założonymi rękami w domu, dlatego szukał dorywczych zajęć. Najpierw roznosił ulotki, później krok po kroku stawał się "Głosem starówki". Sam układał rymowanki lub chwytliwe hasła i prezentował je z nienaganną dykcją, przez wiele godzin spacerując wzdłuż starówki w tę i z powrotem. Zmarł 22 sierpnia 2021 roku. Na szczęście znaleziono sposób, aby przypomnieć torunianom jego głos!

- Szybko pojawiła się inicjatywa, by w jakiś sposób upamiętnić tę niezwykłą postać. Pracownicy Toruńskiej Agendy Kulturalnej dotarli do nagrania, w którym pan Andrzej czyta zapowiedź przystanku Plac Świętej Katarzyny. Zwrócili się do MZK z pytaniem, czy można by to nagranie wpleść w zapowiedzi w pojazdach, które zatrzymują się na tym przystanku. Po uzgodnieniu, że jest to technicznie możliwe, „głos starówki” rozbrzmiewać będzie w tramwajach i autobusach - informuje Magdalena Kujawa, kierowniczka działu marketingu MZK w Toruniu.

Toruń: Gdzie usłyszymy pana Andrzeja Langera? "Głos starówki" zaprasza pasażerów

Po raz pierwszy pasażerowie komunikacji miejskiej usłyszą zapowiedź przystanku Plac Świętej Katarzyny głosem pana Andrzeja w piątek, 14 kwietnia. By jeszcze bardziej uhonorować torunianina z inicjatywy Urzędu Miasta Torunia w tramwaju linii nr 1 dedykowane Andrzejowi Langerowi piosenki zaśpiewa znany toruński bard Jacek Beszczyński, który będzie również wspominał tę niezwykłą postać.

- „Jedynka” z Jackiem Beszczyńskim na pokładzie ruszy z pętli Olimpijska o godz. 10.55 i pojedzie do pętli Uniwersytet, a następnie o godz. 11.48 ruszy z pętli Uniwersytet na Olimpijską - przekazuje Magdalena Kujawa. - Ogromie się cieszymy, że możemy mieć wkład w upamiętnienie przez Miasto tej ciekawej i barwnej postaci, znanej większości mieszkańców Torunia i turystom. Dzięki tej inicjatywie Pan Andrzej Langer wciąż będzie z nami - dodaje.

