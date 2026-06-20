Apator - Motor: Gdzie oglądać hit PGE Ekstraligi? Zapowiedź, składy, transmisja

Żużel: Apator - Motor, hit na zakończenie 9. kolejki PGE Ekstraligi

Starcie piątej z trzecią drużyną PGE Ekstraligi - pewnie nie tak kibice PRES Grupa Deweloperska Toruń i Orlen Oil Motoru Lublin wyobrażali sobie zapowiedź meczu 9. kolejki PGE Ekstraligi. Oba zespoły zmagają się ze sporymi problemami. Torunianie narzekają na formę Mikkela Michelsena. Sam zainteresowany przyznaje, że znalazł się w trudnym położeniu.

- Po prostu brak mi słów, nie wiem, co robić i co się dzieje. Próbowaliśmy praktycznie wszystkiego i to mocno frustrujące. Sprzęt, jazda i mental. To nie tak, że nie próbujemy, ale nic nie działa - mówił tuż po meczu w Lesznie (41:49), gdzie zdobył 5 punktów.

Po stronie "Koziołków" ponownie zabraknie Fredrika Lindgrena. Szwed wciąż nie wyleczył urazu, którego nabawił się po upadku w Lesznie. To potężna wyrwa, którą trudno zasypać i m.in. dlatego Orlen Oil Motor Lublin nie jest pewny awansu do czołowej czwórki. W niedzielę będzie bronił dwudziestodwupunktowej zaliczki z Lubelszczyzny. Plan minimum to zdobycie punktu bonusowego. Z kolei drużyna Piotra Barona będzie chciała wykorzystać osłabienie rywala i pokazać, że wraca na właściwe tory. W finale PGE Ekstraligi 2025, "Anioły" wygrały u siebie z drużyną Macieja Kuciapy 54:36, więc wszystko jest możliwe.

Awizowane składy na mecz PRES Toruń - Orlen Oil Motor Lublin

W składzie gospodarzy nie ma żadnych niespodzianek. Fani z grodu Kopernika liczą, że na Motoarenie zobaczą dobrą wersję Noricka Bloedorna, który zawodzi na wyjazdach, ale w Toruniu zazwyczaj jest szybki. Po stronie Motoru spodziewamy się regularnych rezerw zwykłych za Dawida Cepielika. Goście będą potrzebować Bartosza Bańbora w najlepszej wersji i przełamania na Motoarenie Mateusza Cierniaka.

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Norick Bloedorn

12. Mikkel Michelsen

13. Emil Sajfutdinow

14. Mikołaj Duchiński

15. Antoni Kawczyński

Orlen Oil Motor Lublin:

1. Kacper Woryna

2. Mateusz Cierniak

3. Martin Vaculik

4. Dawid Cepielik

5. Bartosz Zmarzlik

6. Bartosz Bańbor

7. Sven Cerjak

Sędzia: Krzysztof Meyze

Komisarz toru: Tomasz Walczak

Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja i stream online z meczu Apator - Motor

Początek niedzielnego hitu zaplanowano na 19:30. Prawa do transmisji ma platforma Canal+, więc zarówno transmisję w TV, jak i stream online znajdziemy właśnie w Canal+ Sport i Canal+ Online. Studio prowadzone przez Darię Kabałę-Malarz wystartuje o 19:15, a gościem będzie Tomasz Gollob. Mecz skomentuje Tomasz Dryła, a ekspertem będzie Krzysztof Cegielski. Wywiady w parkingu przeprowadzi Łukasz Benz. Relację tekstową, zdjęcia i wywiady z zawodnikami znajdziecie rzecz jasna w lokalnym oddziale "Super Expressu".

Archiwalna galeria: Dużo zdjęć kibiców z finału PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin na trybunach

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