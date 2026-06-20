Apator - Motor: Gdzie oglądać hit PGE Ekstraligi? Zapowiedź, składy, transmisja

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-20 17:11

PRES Grupa Deweloperska Toruń i Orlen Oil Motor Lublin zamykają 9. kolejkę PGE Ekstraligi. Spotkanie mistrza z wicemistrzem Polski wzbudza ogromne emocje i ma niebagatelne znaczenie w temacie walki o czołową czwórkę. Gdzie oglądać mecz Apator - Motor w niedzielę? Prezentujemy zapowiedź, składy i szczegóły transmisji tego meczu.

Żużlowiec PRES Grupa Deweloperska Toruń na torze żużlowym, podczas wyścigu PGE Ekstraligi na Motoarenie, z zawodnikami Motoru Lublin w tle. Zdjęcie ilustruje emocje sportowe, o których można przeczytać więcej na naszym portalu.
Autor: Piotr Lampkowski / Super Express PRES Grupa Deweloperska Toruń na Motoarenie

Żużel: Apator - Motor, hit na zakończenie 9. kolejki PGE Ekstraligi

Starcie piątej z trzecią drużyną PGE Ekstraligi - pewnie nie tak kibice PRES Grupa Deweloperska Toruń i Orlen Oil Motoru Lublin wyobrażali sobie zapowiedź meczu 9. kolejki PGE Ekstraligi. Oba zespoły zmagają się ze sporymi problemami. Torunianie narzekają na formę Mikkela Michelsena. Sam zainteresowany przyznaje, że znalazł się w trudnym położeniu.

- Po prostu brak mi słów, nie wiem, co robić i co się dzieje. Próbowaliśmy praktycznie wszystkiego i to mocno frustrujące. Sprzęt, jazda i mental. To nie tak, że nie próbujemy, ale nic nie działa - mówił tuż po meczu w Lesznie (41:49), gdzie zdobył 5 punktów.

Po stronie "Koziołków" ponownie zabraknie Fredrika Lindgrena. Szwed wciąż nie wyleczył urazu, którego nabawił się po upadku w Lesznie. To potężna wyrwa, którą trudno zasypać i m.in. dlatego Orlen Oil Motor Lublin nie jest pewny awansu do czołowej czwórki. W niedzielę będzie bronił dwudziestodwupunktowej zaliczki z Lubelszczyzny. Plan minimum to zdobycie punktu bonusowego. Z kolei drużyna Piotra Barona będzie chciała wykorzystać osłabienie rywala i pokazać, że wraca na właściwe tory. W finale PGE Ekstraligi 2025, "Anioły" wygrały u siebie z drużyną Macieja Kuciapy 54:36, więc wszystko jest możliwe.

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Awizowane składy na mecz PRES Toruń - Orlen Oil Motor Lublin

W składzie gospodarzy nie ma żadnych niespodzianek. Fani z grodu Kopernika liczą, że na Motoarenie zobaczą dobrą wersję Noricka Bloedorna, który zawodzi na wyjazdach, ale w Toruniu zazwyczaj jest szybki. Po stronie Motoru spodziewamy się regularnych rezerw zwykłych za Dawida Cepielika. Goście będą potrzebować Bartosza Bańbora w najlepszej wersji i przełamania na Motoarenie Mateusza Cierniaka.

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

  • 9. Patryk Dudek
  • 10. Robert Lambert
  • 11. Norick Bloedorn
  • 12. Mikkel Michelsen
  • 13. Emil Sajfutdinow
  • 14. Mikołaj Duchiński
  • 15. Antoni Kawczyński

Orlen Oil Motor Lublin:

  • 1. Kacper Woryna
  • 2. Mateusz Cierniak
  • 3. Martin Vaculik
  • 4. Dawid Cepielik
  • 5. Bartosz Zmarzlik
  • 6. Bartosz Bańbor
  • 7. Sven Cerjak
  • Sędzia: Krzysztof Meyze
  • Komisarz toru: Tomasz Walczak

Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja i stream online z meczu Apator - Motor

Początek niedzielnego hitu zaplanowano na 19:30. Prawa do transmisji ma platforma Canal+, więc zarówno transmisję w TV, jak i stream online znajdziemy właśnie w Canal+ Sport i Canal+ Online. Studio prowadzone przez Darię Kabałę-Malarz wystartuje o 19:15, a gościem będzie Tomasz Gollob. Mecz skomentuje Tomasz Dryła, a ekspertem będzie Krzysztof Cegielski. Wywiady w parkingu przeprowadzi Łukasz Benz. Relację tekstową, zdjęcia i wywiady z zawodnikami znajdziecie rzecz jasna w lokalnym oddziale "Super Expressu".

Archiwalna galeria: Dużo zdjęć kibiców z finału PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin na trybunach

Dużo zdjęć kibiców z finału PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin na trybunach
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