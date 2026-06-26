Apator - Włókniarz: Gdzie oglądać żużel w piątek? Zapowiedź, składy, transmisja

Żużel: Apator i Włókniarz zaczynają 10. kolejkę PGE Ekstraligi

Nie ma się czarować - piątkowy mecz PRES Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa ma zdecydowanego faworyta. Gospodarze wygrali w ostatnią niedzielę z Orlen Oil Motorem Lublin aż 61:29 i pokazali tym samym, że zmierzają w dobrym kierunku. - Nie jestem pewien, czy ktokolwiek myślał, że osiągniemy coś takiego. To pokazuje, że był ogień, byliśmy tak mocni, jak w zeszłym roku. Musimy walczyć dalej - powiedział "Super Expressowi" Mikkel Michelsen.

Jak do tego dodamy, że Włókniarz nie wygrał w tym sezonie żadnego meczu, to wychodzi nam potwierdzenie tezy o faworytach. Cel "Aniołów" jest prosty - po raz drugi w tym sezonie pokonać ekipę "Lwów" i pokwitować trzy punkty. Warto jednak pamiętać, że rok temu Częstochowianie na Motoarenie solidnie postraszyli drużynę Piotra Barona. Gospodarze wygrali zaledwie 47:43. Czy i tym razem zespół Mariusza Staszewskiego będzie do samego końca podgryzał przeciwnika? W meczach z Motorem Lublin i Fogo Unią Leszno momenty były, więc niczego wykluczyć nie można.

Awizowane składy na mecz PRES Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

W składzie gospodarzy nie ma żadnych zaskoczeń. Niemiec Norick Bloedorn zaliczył w czwartek groźnie wyglądający wypadek podczas meczu brytyjskiej Premiership, ale wszystko wskazuje na to, że w piątek będzie dostępny. Włókniarz musi liczyć na duet Australijczyków - Jaimon Lidsey i Rohan Tungate zapewne spróbują zaskoczyć liderów mistrza Polski. Juniorzy gospodarzy z kolei liczą na najlepsze punktowo występy w biężącym sezonie.

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Norick Bloedorn

12. Mikkel Michelsen

13. Emil Sajfutdinow

14. Mikołaj Duchiński

15. Antoni Kawczyński

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa:

1. Rohan Tungate

2. Sebastian Szostak

3. Jakub Miśkowiak

4. Mads Hansen

5. Jaimon Lidsey

6. Franciszek Karczewski

7. Szymon Ludwiczak

Sędzia: Paweł Słupski

Komisarz toru: Łukasz Izak

Pierwszy mecz: 53:37 dla PRES Toruń

Gdzie oglądać żużel w piątek? Transmisja i stream online z meczu Apator - Włókniarz

Początek piątkowego spotkania zaplanowano na godzinę 18:00. Jeśli wybieracie się na stadion, weźcie pod uwagę bardzo wysokie temperatury i zadbajcie o zapasy wody. Jeśli chcecie obejrzeć transmisję z meczu Apator - Włókniarz, to propozycję ma platforma Canal+. Spotkanie PRES Grupa Deweloperska Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa obejrzycie w Canal+ Sport i w serwisie streamingowym Canal+ Online. Studio wystartuje o 17:30, a gościem Michała Łopacińskiego będzie Adrian Miedziński. Komentatorami będą za to Maciej Noskowicz i Tomasz Orwat. Wywiady przeprowadzi Łukasz Benz.

Relację tekstową i zdjęcia kibiców oraz zawodników opublikujemy w "Super Expressie". Tymczasem proponujemy nadrobienie galerii ze spotkania "Aniołów" z "Koziołkami" z Lubelszczyzny.

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