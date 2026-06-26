Apator - Włókniarz: Gdzie oglądać żużel w piątek? Zapowiedź, składy, transmisja

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-26 12:05

PRES Grupa Deweloperska Toruń i Krono-Plast Włókniarz Częstochowa otwierają piątkowy żużel w PGE Ekstralidze. "Anioły" i "Lwy" zainaugurują tym samym 10. kolejkę sezonu 2026 PGE Ekstraligi. Faworytami są gospodarze. Gdzie oglądać mecz Apator - Włókniarz? Zapowiadamy spotkanie, omawiamy składy i informacje o transmisji oraz streamie online.

Żużlowiec w niebiesko-żółtym kombinezonie z czerwonym kaskiem, z logo PRES, na motorze żużlowym na torze, pokonujący zakręt. Zdjęcie ilustruje artykuł o meczu Apator - Włókniarz, a więcej o żużlu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Piotr Lampkowski / Super Express PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin, zdjęcia kibiców z meczu 9. kolejki PGE Ekstraligi na Motoarenie

Żużel: Apator i Włókniarz zaczynają 10. kolejkę PGE Ekstraligi

Nie ma się czarować - piątkowy mecz PRES Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa ma zdecydowanego faworyta. Gospodarze wygrali w ostatnią niedzielę z Orlen Oil Motorem Lublin aż 61:29 i pokazali tym samym, że zmierzają w dobrym kierunku. - Nie jestem pewien, czy ktokolwiek myślał, że osiągniemy coś takiego. To pokazuje, że był ogień, byliśmy tak mocni, jak w zeszłym roku. Musimy walczyć dalej - powiedział "Super Expressowi" Mikkel Michelsen.

Jak do tego dodamy, że Włókniarz nie wygrał w tym sezonie żadnego meczu, to wychodzi nam potwierdzenie tezy o faworytach. Cel "Aniołów" jest prosty - po raz drugi w tym sezonie pokonać ekipę "Lwów" i pokwitować trzy punkty. Warto jednak pamiętać, że rok temu Częstochowianie na Motoarenie solidnie postraszyli drużynę Piotra Barona. Gospodarze wygrali zaledwie 47:43. Czy i tym razem zespół Mariusza Staszewskiego będzie do samego końca podgryzał przeciwnika? W meczach z Motorem Lublin i Fogo Unią Leszno momenty były, więc niczego wykluczyć nie można.

Polecany artykuł:

Co za piękne widoki! Znajdź się na zdjęciach kibiców z meczu Apator - Motor

Awizowane składy na mecz PRES Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

W składzie gospodarzy nie ma żadnych zaskoczeń. Niemiec Norick Bloedorn zaliczył w czwartek groźnie wyglądający wypadek podczas meczu brytyjskiej Premiership, ale wszystko wskazuje na to, że w piątek będzie dostępny. Włókniarz musi liczyć na duet Australijczyków - Jaimon Lidsey i Rohan Tungate zapewne spróbują zaskoczyć liderów mistrza Polski. Juniorzy gospodarzy z kolei liczą na najlepsze punktowo występy w biężącym sezonie.

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

  • 9. Patryk Dudek
  • 10. Robert Lambert
  • 11. Norick Bloedorn
  • 12. Mikkel Michelsen
  • 13. Emil Sajfutdinow
  • 14. Mikołaj Duchiński
  • 15. Antoni Kawczyński

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa:

  • 1. Rohan Tungate
  • 2. Sebastian Szostak
  • 3. Jakub Miśkowiak
  • 4. Mads Hansen
  • 5. Jaimon Lidsey
  • 6. Franciszek Karczewski
  • 7. Szymon Ludwiczak
  • Sędzia: Paweł Słupski
  • Komisarz toru: Łukasz Izak
  • Pierwszy mecz: 53:37 dla PRES Toruń

Gdzie oglądać żużel w piątek? Transmisja i stream online z meczu Apator - Włókniarz

Początek piątkowego spotkania zaplanowano na godzinę 18:00. Jeśli wybieracie się na stadion, weźcie pod uwagę bardzo wysokie temperatury i zadbajcie o zapasy wody. Jeśli chcecie obejrzeć transmisję z meczu Apator - Włókniarz, to propozycję ma platforma Canal+. Spotkanie PRES Grupa Deweloperska Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa obejrzycie w Canal+ Sport i w serwisie streamingowym Canal+ Online. Studio wystartuje o 17:30, a gościem Michała Łopacińskiego będzie Adrian Miedziński. Komentatorami będą za to Maciej Noskowicz i Tomasz Orwat. Wywiady przeprowadzi Łukasz Benz.

Relację tekstową i zdjęcia kibiców oraz zawodników opublikujemy w "Super Expressie". Tymczasem proponujemy nadrobienie galerii ze spotkania "Aniołów" z "Koziołkami" z Lubelszczyzny.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin, zdjęcia kibiców z meczu 9. kolejki PGE Ekstraligi na Motoarenie
Galeria zdjęć 83
Bartosz Zmarzlik i jego wielkie serce. Pomógł okradzionemu chłopcu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA
APATOR TORUŃ