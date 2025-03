Arena Toruń zapłonie! Przed nami gorące derby. Gdzie oglądać mecz Twarde Pierniki - Anwil?

Gigant ze świata kina przyjedzie do Torunia. Jego grę zobaczymy na żywo

Spis treści

Arriva Polski Cukier Toruń - Anwil Włocławek, zapowiedź meczu

- Zapraszam kibiców na piątek, na godzinę 17:30 do Areny Toruń. Gramy mecz derbowy z Anwilem, atmosfera będzie gorąca nie tylko na parkiecie, ale również na trybunach - powiedział nam toruński skrzydłowy Grzegorz Kamiński, który całkiem niedawno został wybrany do najlepszej piątki 21. kolejki OBL. Piątkowy mecz to starcie 8. drużyny Orlen Basket Ligi z liderem najwyższej klasy rozgrywkowej. Trener Jarosław Zawadka przyznaje, że jego zespół nie będzie faworytem piątkowej konfrontacji, ale "Twarde Pierniki" walczą o udział w Play-in, więc zrobią wszystko, aby sprawić niespodziankę. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami ze starcia toruńsko-włocławskiego.

Każde zwycięstwo buduje i taki mecz jak w Ostrowie (93:87 dla "Twardych Pierników" - dop. red.) na pewno zbudował Grześka. Nie jesteśmy faworytem piątkowego meczu, gramy z liderem i obecnie najlepszą drużyną ligi. Nie trzeba dodatkowo motywować zawodników - podkreślił trener Jarosław Zawadka.

Twarde Pierniki - Anwil: Gdzie oglądać koszykówkę w piątek? Transmisja TV, stream online

Organizatorzy spodziewają się znakomitej frekwencji w Arenie Toruń. Zachęcamy kibiców do przyjścia na to spotkanie. Ci, którzy nie mogą oglądać spotkania w toruńskiej hali, z pewnością są zainteresowani transmisją z meczu Arriva Polski Cukier Toruń - Anwil Włocławek. Spotkanie "Twardych Pierników" z liderem pokaże Polsat Sport 2. Jeśli chodzi o stream online, z pomocą przyjdzie Polsat Box Go.

Arriva Polski Cukier Toruń - Anwil Włoclawek, najważniejsze informacje:

Początek meczu o godzinie 17:30

Spotkanie odbędzie się w Arenie Toruń przy ul. Bema

Transmisja w TV na kanale Polsat Sport 2, stream online w Polsat Box Go

Zdjęcia z piątkowego spotkania i relację opublikujemy w toruńskim oddziale "Super Expressu".