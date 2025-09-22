Autobusem i tramwajem za darmo w Toruniu. Szczególny dzień dla komunikacji miejskiej

2025-09-22 11:11

W ten poniedziałek, 22 września 2025 r. obchodzimy Europejski Dzień bez Samochodu. Z tej okazji tego dnia wszyscy pasażerowie komunikacji miejskiej w Toruniu pojadą nią za darmo. Szczegóły zostały wyjaśnione w komunikacie UMT. Sprawdźcie, jak pojechać autobusem i tramwajem za darmo. Temat omawiamy w materiale na se.pl.

Autobusy i tramwaje za darmo w Toruniu

  • Europejski Dzień bez Samochodu obchodzimy nie tylko w Toruniu. W tym artykule skupiamy się jednak na najważniejszych informacjach dla pasażerów z grodu Kopernika. Z tej okazji tego dnia wszyscy skorzystają z komunikacji miejskiej za darmo!
  • Idea Europejskiego Dnia Bez Samochodu, obchodzonego zawsze 22 września, powstała w 1998 r. we Francji.
  • Więcej szczegółów znajdziecie na se.pl.

Toruń: Autobusem i tramwajem za darmo. Komunikacja miejska 22 września

Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w Toruniu w dniu 22 września uprawnieni są do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach na podstawie uchwały nr 99//24 Rady Miasta Torunia z dnia 17 października 2024 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym (….).  

Kolejne terminy obowiązywania takiego uprawnienia będą obowiązywać w dniach:

  • 1 listopada i 11 listopada od godz. 5:00 do 23:00,
  • 24 grudnia od godz. 5:00 do godz. 2:00 dnia następnego,
  • 31 grudnia od godz. 18:00 do godz. 4:00 dnia następnego

Europejski Dzień Bez Samochodu. Szczegóły inicjatywy

W komunikacie UMT czytamy, że idea Europejskiego Dnia Bez Samochodu, obchodzonego zawsze 22 września, powstała w 1998 r. we Francji. Dzień ten jest jednym z elementów międzynarodowej kampanii "Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu". Celem akcji jest kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych, upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu, przekonanie Europejczyków do alternatywnych środków transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale także o wiele przyjemniejsze.

- Podróż samochodem nie zawsze musi być najlepszym wyborem. W wielu sytuacjach użycie samochodu powoduje więcej strat niż korzyści, a oszczędność czasu, komfort i opłacalność są pozorne. Kampania przyczynia się również do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza, przez co wpływa na polepszenie jakości życia w mieście - przekonuje w komunikacie Paula Gałązka z Urzędu Miasta Torunia.

EDBS pokazuje, że istnieją alternatywne do jazdy samochodem sposoby przemieszczania się i że wcale nie musi się to wiązać z wielkimi wyrzeczeniami i obniżeniem jakości życia. Dla zachęty warto przypomnieć, że podczas jazdy samochodem spalamy ok. 115 kcal/h, idąc pieszo z prędkością 6 km/h - ok. 250 kcal, a jadąc na rowerze - 300-600 kcal, zależnie od prędkości.

