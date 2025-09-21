Mistrzowska atmosfera na Motoarenie! Tak dopingowaliście na finale PGE Ekstraligi w Toruniu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-09-21 21:34

Finał PGE Ekstraligi na Motoarenie to nie tylko wielkie emocje na torze. W Toruniu ze znakomitej strony zaprezentowali się kibice PRES Grupa Deweloperska Toruń i Orlen Oil Motoru Lublin, ktorzy dzielnie wspierali swoich ulubieńców. Zobaczcie dużo zdjęć z trybun najpiękniejszego stadionu na świecie. Oto mecz Apator - Motor w obiektywie "Super Expressu".

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin, zdjęcia kibiców i zawodników z finału PGE Ekstraligi na Motoarenie

i

Autor: Piotr Lampkowski / Super Express PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin, zdjęcia kibiców i zawodników z finału PGE Ekstraligi na Motoarenie
  • Ogromne emocje towarzyszyły niedzielnemu finałowi PGE Ekstraligi, w którym PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzył się z Orlen Oil Motorem Lublin. Gospodarze uruchomili sprzedaż biletów stojących i frekwencja - do czego już byliśmy przyzwyczajeni - była znakomita.
  • Kibice robili wszystko, aby okazać wsparcie swoim ulubieńcom. Takiej wrzawy w tym roku jeszcze nie było! Znakomite zdjęcia z trybun Motoareny przygotował współpracownik "Super Expressu".
  • Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z meczu Apator - Motor w serwisie se.pl.

Żużel: Zdjęcia kibiców z finału PGE Ekstraligi w Toruniu

To miał być znakomity mecz i był. Kiedy dochodzi do finału PGE Ekstraligi, emocje zawsze są na najwyższym poziomie. W środowisku panowało przekonanie, że PRES Grupa Deweloperska Toruń może się postawić faworytowi z Lublina. Gospodarze pierwszego spotkania chcieli wykorzystać magię Motoareny. Ponownie mogli liczyć na swoich kibiców, którzy w środku tygodnia ustawili się w ogromnych kolejkach, aby zdobyć nawet bilety stojące. W efekcie mieliśmy najlepszą w tym roku frekwencję. "Super Express" przygotował fotorelację z trybun, którą naprawdę warto zobaczyć!

Relację i wyniki meczu finałowego znajdziecie w tym materiale!

Zdjęcia kibiców i zawodników obu drużyn znajdziecie w galerii, przygotowanej przez naszego współpracownika Piotra Lampkowskiego. Zachęcamy do oglądania!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin, zdjęcia kibiców i zawodników z finału PGE Ekstraligi na Motoarenie
93 zdjęcia

Wyniki finału PGE Ekstraligi na Motoarenie

Materiał zostanie zaktua

Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MOTOR LUBLIN
APATOR TORUŃ
PGE EKSTRALIGA