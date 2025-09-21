Mistrzowska atmosfera na Motoarenie! Tak dopingowaliście na finale PGE Ekstraligi w Toruniu

Ogromne emocje towarzyszyły niedzielnemu finałowi PGE Ekstraligi, w którym PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzył się z Orlen Oil Motorem Lublin. Gospodarze uruchomili sprzedaż biletów stojących i frekwencja - do czego już byliśmy przyzwyczajeni - była znakomita.

Kibice robili wszystko, aby okazać wsparcie swoim ulubieńcom. Takiej wrzawy w tym roku jeszcze nie było! Znakomite zdjęcia z trybun Motoareny przygotował współpracownik "Super Expressu".

Żużel: Zdjęcia kibiców z finału PGE Ekstraligi w Toruniu

To miał być znakomity mecz i był. Kiedy dochodzi do finału PGE Ekstraligi, emocje zawsze są na najwyższym poziomie. W środowisku panowało przekonanie, że PRES Grupa Deweloperska Toruń może się postawić faworytowi z Lublina. Gospodarze pierwszego spotkania chcieli wykorzystać magię Motoareny. Ponownie mogli liczyć na swoich kibiców, którzy w środku tygodnia ustawili się w ogromnych kolejkach, aby zdobyć nawet bilety stojące. W efekcie mieliśmy najlepszą w tym roku frekwencję. "Super Express" przygotował fotorelację z trybun, którą naprawdę warto zobaczyć!

Wyniki finału PGE Ekstraligi na Motoarenie

