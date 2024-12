Przejazd autostradą A1 nie będzie już darmowy

To nie jest dobra wiadomość dla kierowców, którzy wybierają się na sylwestra do Trójmiasta albo Torunia. Do tej pory kierowcy, którzy podróżowali autostradą A1 od Torunia do Gdańska, nie płacili za przejazd ani grosza. To rząd pokrywał ich podróże. Robił to, bo wszyscy eksperci nie mieli wątpliwości, że jazda po autostradzie jest bardziej bezpieczna niż jazda po wąskich krętych drogach. Potwierdzają to również statystyki policyjne.

Odcinek autostrady A1 łączący trójmiasto z Toruniem był darmowy. Tak było od 4 września 2023 roku. Wszystko, co dobre, szybko jednak się kończy. Teraz spółka Amber One, która zarządza odcinkiem od Nowej Wsi do Rusocina, poinformowała, że opłaty wracają od 1 stycznia 2025 r.

Kierowcy samochodów osobowych za przejazd od Torunia do Gdańska będą musieli zapłacić 29,90 zł.

Jak będą pobierane opłaty za przejazd A1?

Kierowcy płacący kartą lub gotówką przy bramkach wjazdowych muszą pobrać bilet, a przy zjeździe z autostrady - uregulować opłatę na bramce z inkasentem. Natomiast użytkownicy zarejestrowani w systemie AmberGO będą korzystać z bramek bez zmian. Mianowicie nie muszą oni pobierać biletu na wjeździe ani zatrzymywać się podczas zjazdu z autostrady. Opłaty zostaną naliczone i pobrane automatycznie.

