Paweł Gulewski (43 l.) nowy prezydent Torunia stawia na promocję. Pewnie dlatego dał milion złotych z publicznych pieniędzy na to aby Polsat zorganizował w mieście Kopernika swojego sylwestra. Tyle samo do imprezy dołożył marszałek województwa.

Wielka scena na Starym Rynku została zbudowana już do końca. Artyści, którzy w sylwestrową noc będą bawić torunian i widzów z całej Polski, zaczęli na niej swoje próby.

Takiej imprezy w Toruniu jeszcze nie było. Jednej nocy na scenie mają wystąpić największe gwiazdy polskiej muzyki z Marylą Rodowicz i Zenkiem Martyniukiem na czele.

Zanim jednak do Torunia przyjechały gwiazdy pojawił się on. Zjawił się jak kometa! To Biały Miś, który dotychczas był przede wszystkim znany z zakopiańskich Krupówek. Sympatyczny zwierzak od kilku dni robi furorę na toruńskim deptaku. Bez dwóch zdań, jest to wielka turystyczna atrakcja. Zdjęcia z niedźwiedziem robią sobie dorośli, jednak największą popularnością cieszy się wśród najmłodszych. Przy misiu oczywiście jest skrzynka na datki. Zbiera on w ten sposób na bilet na Antarktydę.

Można też stwierdzić, że skoro Biały Miś pojawił się na toruńskim deptaku a nie na zakopiańskich Krupówkach, to właśnie Toruń stał się właśnie prawdziwą zimową stolicą Polski, odbierając Zakopanemu ten zaszczytny tytuł.

