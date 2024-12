Awionetka runęła na pole pod Chełmnem! Dwie osoby trafił do szpitala [ZDJĘCIA]

- O godz. 10:18 do Stanowiska Kierowania PSP w Chełmnie wpłynęło zgłoszenie o wypadku lotniczym szkoleniowego samolotu Cessna 150. Przybyłe na miejsce zastępy zabezpieczyły teren zdarzenia i pomagały ZRM w przemieszczeniu dwóch osób poszkodowanych do karetki pogotowia. Poszkodowanymi okazali się ok. 50-letni pilot i 19-letni pasażer. Poszkodowani z lekkimi obrażeniami zewnętrznymi zostali przetransportowani przez ZRM do szpitala. Przyczynę zdarzenia ustala Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych - wyjaśnia mł. bryg. Sławomir Leśniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.