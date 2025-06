Biskup ogłosił decyzję. Chodzi o piątek po Bożym Ciele. "Dla dobra duchowego"

Biskup diecezji toruńskiej ogłasza dyspensę

W czwartek (19 czerwca) praktykujący katolicy będą świętować tzw. Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wielu z nich załatwia sobie na piątek dzień wolny, aby cieszyć się długim weekendem. Jeśli pogoda dopisze, to od razu nasuwa się pomysł ze zrobieniem grilla. Z pomocą przychodzi biskup diecezji toruńskiej Arkadiusz Okroj.

- Dla dobra duchowego wiernych na mocy kan. 87 §1 KPK udzielam wszystkim wiernym diecezji toruńskiej oraz osobom przebywającym na terenie diecezji dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego dnia 20 czerwca - ogłosił biskup w komunikacie, opublikowanym na stronie diecezji.

To oznacza, że jeśli praktykujący katolik ma ochotę na potrawę mięsną, to może śmiało spałaszować np. karkówkę. Nie popełni w takim przypadku grzechu.

Boże Ciało 2025 w Toruniu. To warto wiedzieć

Tzw. "Boże Ciało" kojarzy się m.in. z procesjami z czterema ołtarzami. Jak będą wyglądały uroczystości na toruńskiej starówce? Po Mszy św. sprawowanej o godz. 9.00 w toruńskiej katedrze pod przewodnictwem bp. Arkadiusza Okroja, około godz. 10.00 procesja z Najświętszym Sakramentem wyruszy ulicami Kopernika i Piekary w kierunku kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w którym będzie miała miejsce pierwsza stacja procesji.

Następnie procesja przejdzie do kościoła Ducha Świętego, w którym będzie miała miejsce druga stacja. Stamtąd trasą - tj. Stary Rynek, Szeroka, Królowej Jadwigi, Rynek Nowomiejski procesja dotrze do kościoła św. Jakuba, gdzie będzie miała miejsce trzecia stacja. Procesja z kościoła św. Jakuba – Rynkiem Nowomiejskim i ul. Świętej Katarzyny uda się do kościoła garnizonowego, gdzie będzie miała miejsce czwarta stacja i zakończenie procesji.

- Prosimy wiernych, by udekorowali okna swych mieszkań i domów na trasie przejścia - apeluje diecezja toruńska w komunikacie, opublikowanym na swojej stronie.

