Dni Torunia 2025: Plan wydarzeń, darmowe atrakcje, koncerty. Wszystko w jednym miejscu

Dni Torunia 2025: Prezydent Gulewski zaprasza na święto miasta

Dni Torunia pod hasłem "Święto nas wszystkich" zaplanowano na dni 20 - 28 czerwca. - Chcemy, żeby ten okres, końcówka czerwca, nawiązywał do historii, tożsamości, spuścizny historycznej i kulturowej naszego miasta - podkreślił prezydent Paweł Gulewski.

- Rozpoczynamy w piątek, 20 czerwca. No i tu mamy coś, czego zazwyczaj nam brakowało, czyli moment otwierający dni świętowania. Chodzi tutaj o dużą paradę miejską, taki korowód, który będzie wiódł z Rynku Staromiejskiego na Bulwar Filadelfijski. Zaczynamy o godzinie 16:00. Ta parada ma też wymiar metropolitalny. Na ostatnim spotkaniu Stowarzyszenia Metropolia Toruńska zapraszaliśmy do udziału w tym wydarzeniu jego członków. Parada ruszy spod pomnika Mikołaja Kopernika. Na trasie zobaczymy artystów, którzy będą zachęcać wszystkich do wejścia w ten korowód - będą tam kuglarze, szczudlarze, rycerze - zdradził nam gospodarz Torunia.

20 czerwca odbędzie się koncert, poświęcony Andrzejowi Zausze. Publiczność wysłucha wspaniałych artystów. Pojawią się:

Krystyna Prońko

Kasia Moś

Janusz Szrom

Ewa Abart

i inni

Prezydent zaprasza również na Biesiadę Wiślaną (21 czerwca), nawiązującą do tradycji flisaczych. Biesiada rozpocznie się o 13:00 i potrwa do późnych godzin wieczornych. 28 czerwca miasto chce oficjalnie zainaugurować piękny fortepian, który już jest zainstalowany. Wystąpią:

Bogdan Hołownia

DJ Steve Nash

Joanna Czajkowska

Jan Gembala

Joanna Kaczmarkiewicz

Harmonogram Dni Torunia 2025: Koncerty, plan wydarzeń, pozostałe imprezy

Wspominaliśmy, że Dni Torunia rozpoczną się 20 czerwca, ale już w Boże Ciało (19 czerwca) odbędzie się Jarmark Zamkowy. Na ul. Przedzamcze na licznych stoiskach będzie dostępna bogata oferta rękodzieła, lokalnych produktów i smakołyków oraz szereg atrakcji łączących zabawę z edukacją. Jarmark potrwa do 22 czerwca - czynny będzie codziennie w godz. 10:00-18:00.

Piątek 20 czerwca będzie bardzo muzycznym dniem - od godz. 17:00 do 20:00 w różnych zakątkach Torunia będzie można usłyszeć „Muzykę na osiedlach”. Po Bydgoskim Przedmieściu, Mokrym/Jakubskim, Wrzosami/Koniuchami przemieszczać się będzie meleks wiozący grających artystów, takich jak Rafał Rupniewski, Anastassia z Mariupola oraz zespół Nelcore.

W programie Dni Torunia pojawiły się również m.in.:

Śniadanie na trawie

Rodzinny piknik "Czyściochowo"

monodram "Lear" w Teatrze Baj Pomorski w wykonaniu Andrzeja Seweryna

koncert Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na Bulwarze Filadelfijskim

świętowanie Nocy Świętojańskiej

koncertem chóru Astrolabium

msza św. w intencji miasta

występ legendarnego zespołu Paktofonika

Pełen harmonogram Dni Torunia 2025 prezentujemy na zdjęciu poniżej! Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Torunia!

i Autor: Urząd Miasta Torunia / torun.pl Dni Torunia 2025: Harmonogram, plan wydarzeń, rozpiska godzinowa Link: https://torun.pl/sites/default/files/dni_torunia_2025_harmonogram_1920x1080.jpg

Dni Torunia z IMP na żużlu! Zaproszenie na 19 czerwca

19 czerwca odbędą się 1. Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski 2025. Jednym z faworytów będzie Patryk Dudek z PRES Grupa Deweloperska Toruń. Na Motoarenę przyjadą gwiazdy polskiego żużla z Bartoszem Zmarzlikiem, Dominikiem Kuberą, Maciejem Janowskim i braćmi Pawlickimi na czele.

- Bardzo się cieszę, że akurat w Toruniu będziemy otwierać drugi rok współpracy z firmą One Sport w roli promotora cyklu indywidualnych Mistrzostw Polski. Cieszę się, że podczas otwarcia spotkamy się na obiekcie, którego tak naprawdę nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Według mnie to jest to top trzy obiektów, jeżeli chodzi o sport żużlowy w Polsce - powiedział nam Ireneusz Igielski, przewodniczący GKSŻ.

W trzy kolejne dni (20-22 czerwca) na plaży miejskiej na Błonach Nadwiślańskich będą rozgrywać się mecze siatkówki plażowej w ramach Mistrzostw Polski Orlen Beach Volley Tour. Prezes Aniołów Toruń Karol Lejman zapewnił, że organizacja będzie na najwyższym poziomie, a dobra zabawa i wysoki poziom są gwarantowane.

Jak dojechać na Dni Torunia? Parkingi, komunikacja miejska

Przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia przekazują, że na wydarzenia najlepiej wybrać się rowerem, np. rowerem miejskim, lub komunikacją miejską. Równie dobrze sprawdzi się także pieszy spacer.

- Warto skorzystać z parkingów Park&Ride, których lokalizacje będą wskazane na stronie internetowej wydarzenia, a także komunikowane dla uczestników. Przypominamy, że parkingi są dostępne przy ul. Dziewulskiego (222 miejsc) oraz przy ul. Olimpijskiej 42 (217 miejsc). W ramach biletu parkingowego można korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej - przekazała Magdalena Winiarska z biura pasowego UMT. Przydatna mapa znajduje się w tym miejscu!