Brutalne ataki w polskich szkołach. Ważny komunikat prezydenta Torunia

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-11 14:37

Seria brutalnych ataków w polskich szkołach wywołała niepokój wśród rodziców i uczniów. W całym kraju policja prowadzi wzmożone działania, a od poniedziałku funkcjonariusze ponownie pojawią się w pobliżu placówek oświatowych. Do sytuacji odniósł się również prezydent Torunia Paweł Gulewski, który przekazał ważne informacje dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli. Zwrócił także uwagę na niepokojące doniesienia krążące w internecie.

Prowadzenie zatrzymanego mężczyzny przez policję. Na miniaturze prezydent Torunia Paweł Gulewski. O bezpieczeństwie w SE.
Autor: Tomasz Nowociński, Paweł Gulewski/Facebook/screen

Szkoły w Toruniu będą działać normalnie. Miasto zwiększa środki bezpieczeństwa

Po serii brutalnych ataków w polskich szkołach policja prowadzi intensywne działania na terenie całego kraju. Od poniedziałku funkcjonariusze ponownie pojawią się w placówkach oświatowych. Będą patrolować ich okolice pieszo i radiowozami, a także utrzymywać kontakt z nauczycielami oraz dyrekcją.

W poniedziałek, 12 października, wszystkie toruńskie szkoły i przedszkola będą funkcjonować zgodnie z planem. Władze miasta nie przewidują zawieszenia zajęć ani przejścia na nauczanie zdalne. W pobliżu placówek utrzymana zostanie zwiększona liczba patroli policji i straży miejskiej. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz pracowników szkół.

Jak poinformował prezydent Torunia Paweł Gulewski, samorząd pozostaje w stałym kontakcie z policją, strażą miejską, Kujawsko-Pomorskim Kuratorium Oświaty oraz dyrektorami miejscowych szkół. Służby na bieżąco obserwują sytuację i sprawdzają napływające zgłoszenia, w tym niepokojące informacje rozpowszechniane w mediach społecznościowych i komunikatorach internetowych. Wszelkie ewentualne decyzje dotyczące funkcjonowania placówek będą podejmowane zgodnie z przepisami, po konsultacjach z odpowiednimi służbami i instytucjami.

- Anonimowe wpisy, niepotwierdzone doniesienia i internetowe „łańcuszki” mogą niepotrzebnie wywoływać niepokój wśród dzieci i dorosłych. Każdy sygnał dotyczący potencjalnego zagrożenia należy jednak traktować poważnie i przekazywać odpowiednim służbom. W przypadku otrzymania niepokojącej wiadomości warto zachować jej treść i przekazać ją Policji, zamiast rozpowszechniać w mediach społecznościowych. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 – poinformował Paweł Gulewski, prezydent Torunia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i organizacji pracy miejskich placówek oświatowych będą przekazywane za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji miasta oraz szkół.

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Wzmożone działania policji to reakcja na serię dramatycznych zdarzeń, które w ostatnich dniach rozegrały się w mazowieckich szkołach. W środę, 7 października, 19-letni uczeń zaatakował nożem osoby przebywające w szkole w Ostrołęce. Obrażenia odniosło dziewięć osób. Dzień później w Leszczydole-Nowinach niedaleko Wyszkowa 15-latek zaatakował pracowników placówki. W wyniku ataku śmierć poniosła 37-letnia woźna, a dwie pozostałe osoby zostały ranne.

Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 10 października, w szkole policealnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. 21-letnia kobieta zaatakowała tam trzy osoby. Pierwszą z poszkodowanych była 17-latka, która prawdopodobnie pojawiła się w placówce, by złożyć dokumenty rekrutacyjne. Później napastniczka zaatakowała kolejną 17-latkę oraz 24-letnią kobietę. Jedna z nastolatek z ranami ciętymi przedramienia trafiła do szpitala. Jej życie nie jest zagrożone. Dwie pozostałe kobiety nie wymagały hospitalizacji.

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