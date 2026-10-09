Psycholog o sprawcach szokujących ataków w szkołach. "Chcą, aby to było komentowane"

Szokujące ataki w szkołach na Mazowszu. Cała Polska sparaliżowana strachem

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego przypada na 10 października. Z tego powodu, 9 października odbyła się w Toruniu specjalna konferencja. Była zaplanowana od kilku tygodni. Jak co roku, zorganizowała ją doktor Magdalena Malczewska, koordynatorka toruńskiej psychiatrii w Szpitalu Wojewódzkim. Przybyli goście w kuluarach komentowali to, co obecnie dzieje się w szkołach.

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Dziennikarz "Super Expressu" poprosił o komentarz do ostatnich wydarzeń Cezarego Wiśniewskiego (41 l.). To psycholog i psychoterapeuta, który pracuje z małymi dziećmi. Specjalizuje się w takich, które nie ukończyły jeszcze 12. roku życia. Zapytaliśmy go wprost - dlaczego 15-latek zabił woźną.

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- Bo chciał być zauważony. Bo chciał, aby to było komentowane. Bo chciał poczuć się ważny, bo był samotny - usłyszeliśmy w odpowiedzi.

Psycholog mówił reporterowi "Super Expressu", że jak młoda osoba zaczyna mieć problemy, to nie wie nawet gdzie szukać wsparcia i do kogo się zwrócić. - W takich czasach żyjemy, w których mamy trudności, aby znalazła się taka osoba, która nas wysłucha - wskazał dobitnie ekspert od psychologii.

Władze Torunia i policja uspokajają

W piątek o dbaniu o bezpieczeństwo młodzieży zapewniały władze Torunia oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji. Mundurowi z KMP wydali specjalne oświadczenie, które opublikowaliśmy w tym miejscu.

- Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Ewentualne informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł prosimy przekazywać na numer alarmowy. Policjanci wzmacniają działania w rejonach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Policjanci będą częściej obecni w ich bezpośrednim sąsiedztwie, zwracając uwagę na osoby i sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna - podkreśliła podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

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