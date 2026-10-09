Blady strach padł na Polaków po atakach w szkołach. Jest komunikat KMP w Toruniu

Ataki w szkołach wstrząsnęły Polską

Od piątkowego poranka Polacy śledzą działania służb, związane z atakami w szkołach na Mazowszu. Policjanci ujawnili szczegóły kontroli i zatrzymań. Przypomnijmy - w tym tygodniu krajem wstrząsnęły dramaty w Ostrołęce i miejscowości Leszczydół-Nowiny.Dowiedz się więcej: Daria zginęła z rąk 15-latka. Wiktor mieszkał dwie ulice dalej. „Od razu skierował się w stronę woźnej”

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W sieci pojawiło się mnóstwo teorii, związanych z atakami. Spekulacje na temat internetowych wyzwań, grup na forach, komunikatorów online i wiele innych - nie wszystkie z nich mają cokolwiek wspólnego z faktami.

Oświadczenie Komendy Miejskiej Policji w Toruniu

O rozsądek apelują m.in. toruńscy policjanci. W "Super Expressie" publikujemy oświadczenie, pod którym podpisała się podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Treść oświadczenia:

- Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u także policjanci KMP w Toruniu i jednostek podległych nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia.

Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce.

Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Ewentualne informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł prosimy przekazywać na numer alarmowy.

Policjanci wzmacniają działania w rejonach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Policjanci będą częściej obecni w ich bezpośrednim sąsiedztwie, zwracając uwagę na osoby i sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie.

Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna - przekazują mundurowi.

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