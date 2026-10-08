To on dokonał ataku w szkole w Ostrołęce. "W milczeniu szedł z podniesioną głową"

Do masakry doszło doszło w środę, 7 października, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. 19-letni Jakub Z., uczeń tej szkoły wyciągnął z plecaka nóż! Zaatakował uczniów oraz nauczycieli. Uczeń maturalnej klasy zaatakował w sumie 9 osób. Policyjni pirotechnicy zabezpieczyli plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty, który Jakub Z. Zostawił w sali lekcyjnej w szkole. Kiedy z plecaka zaczął wydobywać się dym, jedna z osób wyrzuciła torbę przez okno na zewnątrz budynku. Plecak przewieziony został na poligon.

- Dzisiaj odbywa się tam eksperyment procesowy z udziałem biegłego z zakresu materiałów wybuchowych, który ma wykazać, czy materiały, które znajdowały się w plecaku, mogły spowodować wybuch – powiedziała rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska podczas czwartkowej konferencji prasowej.

9-latek doprowadzony do prokuratury. Szedł w milczeniu

W czwartek, 8 października w godzinach popołudniowych Jakub Z. Został przywieziony przed godz. 17.00 do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, która prowadzi śledztwo. Policyjny konwój składał się z kilku radiowozów. Mężczyzna miał na głowie kask ochronny, był ubrany w zielony dres, a na nogach miał klapki. Jego własne ubrania i rzeczy osobiste zostały zabezpieczone do badań laboratoryjnych .Jak relacjonuje korespondent "Super Expressu”, który jest obecny na miejscu, młody mężczyzna szedł w milczeniu i z podniesioną głową. Nie odpowiadał na pytania zgromadzonych dziennikarzy, między innymi o to, dlaczego to zrobił.

Nie wiadomo jeszcze, jakie zarzuty usłyszy. Znaczenie dla ich ostatecznego kształtu mogą mieć wyniki działań związanych z zabezpieczonym wczoraj plecakiem. Na razie nie wiadomo również, czy Jakub Z. zdecyduje się złożyć wyjaśnienia. Na godzinę 19.00 zaplanowano konferencję prasową. Prokuratura ma wówczas poinformować, jakie zarzuty przedstawiono dziewiętnastolatkowi, czy przyznał się do winy i czy złożył wyjaśnienia.

19-latek nie był wcześniej notowany w związku z przestępstwami kryminalnymi. Został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w pobliżu plaży miejskiej. Był ranny.