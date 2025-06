Brutalny atak na Klaudię w Parku Glazja. Prezydent Torunia nie wytrzymał. Zdecydowana reakcja

– Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o dramatycznym zdarzeniu, do którego doszło w Parku Glazja. W pierwszej kolejności pragnę wyrazić głębokie współczucie dla osoby poszkodowanej oraz jej bliskich. Jednocześnie deklaruję, że udzielimy wszelkiego możliwego wsparcia, jeżeli będzie potrzebowała go rodzina poszkodowanej. Dziękuję Panu Błażejowi. Pańska postawa jest dowodem wielkiej odwagi i troski o bezpieczeństwo innych. Jestem Panu za to ogromnie wdzięczny - czytamy.