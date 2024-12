32-letni burmistrz i jego tata nie żyją! Są wstępne wyniki sekcji zwłok Krystiana Betlińskiego

Burmistrz i jego tata nie żyją. Są wyniki sekcji zwłok Krystiana Betlińskiego

Do koszmaru doszło w niedzielę, 15 grudnia. To wtedy bracia Krystiana Betlińskiego (+32 l.) nie mogli się do niego dodzwonić. Byli zaniepokojeni, dlatego podjechali pod jego dom. Burmistrz Piotrkowa Kujawskiego mieszkał w rodzinnym domu z ojcem Krzysztofem (+67 l.), a tam nikt im nie otwierał. Dlatego postanowili wejść do domu przez okno. Ojciec braci leżał w łóżku, a Krystian w łazience. Mężczyźni otworzyli okna i zadzwonili pod numer alarmowy. Około godziny 14, do rodzinnego domu burmistrza weszli strażacy. Na ratunek dla niego i ojca było już za późno. Obaj mężczyźni nie żyli od kilku godzin.

- Wszystko wskazuje na to, że przyczyną śmierci było zatrucie czadem - mówi nam na dzień po tragedii aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów. - Na miejscu w niedzielę był prokurator i biegły z zakresu pożarnictwa. W tej sprawie będzie prowadzone postępowanie - dodał.

Sekcja zwłok burmistrza potwierdza doniesienia

Jak przekazuje Radio PiK, Prokuratura Rejonowa w Radziejowie zarządziła sekcję zwłok. Szef prokuratury, Waldemar Kwiatkowski przekazał dziennikarzom, że ciała nie noszą śladów obrażeń. Wstępne wyniki wskazują na zatrucie tlenkiem węgla. Kwiatkowi zaznaczył w rozmowie z Radiem PiK, że te doniesienia zostaną jeszcze potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, na które trzeba będzie poczekać trzy tygodnie.

Prokuratura wszczęła także śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. To typowa w takich sytuacjach procedura, jednak gdy badania potwierdzą wstępną opinię, prokuratura śledztwo umorzy.

Pogrzeb Krystiana Betlińskiego oraz jego ojca

Pogrzeb Krystiana Betlińskiego oraz jego ojca odbędzie się w czwartek 19 grudnia 2024 roku. Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w Kościele pw. Świętego Jakuba Apostoła w Piotrkowskie Kujawskim o godzinie 11. Syn i ojciec zostaną pochowani na cmentarzu parafialnym. Informacja o dacie pogrzebu pojawiła się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski. 19 grudnia te urzędy będą zamknięte.