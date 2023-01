Chciała być jak Iga Świątek. Młodziutka tenisistka zadźgana przez własnego ojca. Szokujące kulisy tragedii

Tragedia w Inowrocławiu

Na każdym zdjęciu Iga jest uśmiechnięta. - Ona grała w tenisa. Tak jak jej starsze siostry - mówią nam mieszkańcy bloku na osiedlu Rąbin w Inowrocławiu. Nikt nie potrafi zrozumieć, dlaczego doszło do dramatu. Dlaczego Aleksander M. (52 l.) zabił własną córeczkę? Marzył przecież, aby ona wygrywała wielkie turnieje. Robił wszystko, aby tak się stało. - On się załamał. Był w szpitalu. Podobno miał problemy finansowe - mówią jego sąsiedzi.

Czytaj więcej o makabrze w Inowrocławiu: Zabił córeczkę, wyskoczył z okna. Niecały rok temu wystąpił w "Kuchennych rewolucjach". Co się wydarzyło w programie?

Inowrocław. Całe miasto w szoku po makabrycznej śmierci Igi i samobójstwie Aleksandra M.

Wszyscy w Inowrocławiu nie mogą otrząsnąć się po tym dramacie, do którego doszło tydzień temu. Aleksander M. zadzwonił na policję i powiedział, że zabił swoją córkę. Potem wyskoczył przez okno. Mamy Igi nie było wtedy w domu, bo przebywa w szpitala. Jej starsza, 15-letnia siostra nocowała u koleżanki. Najstarsza, 22-letnia mieszka w innym mieście.

- "Anioł śmierci przytulił Cię nieoczekiwanie”. Nie znajdujemy słów pocieszenia. Nawet te najbardziej wspierające, nie są w stanie wypełnić pustki w sercach i myślach, jaką po sobie zostawiła Iga. Najszczersze wyrazy współczucia Mamie i Siostrom - taki nekrolog zamieściła szkoła, do której chodziła Iga.

Babcia zamordowanej przez ojca 10-letniej Igi jest na silnych lekach. Wygląda jak wrak człowieka. Mówi naszemu dziennikarzowi, że nie ma sił. O ojcu swojej wnuczki mówi, że był dobry. Ona i wszyscy, którzy znali rodzinę mieszkającą w bloku na czwartym piętrze na osiedlu Rąbin w Inowrocławiu, ciągle nie wierzą w to, co się wydarzyło w tę feralną sobotę nad ranem. Czy to długi popchnęły zabójcę Igi do tego strasznego czynu?

- Nie będę udzielał informacji w sprawie sytuacji finansowej Aleksandra M. - mówi nam prokurator Robert Szelągowski Prokurator Rejonowy w Inowrocławiu. Do tematu będziemy wracać. Nieustannie przekazujemy słowa współczucia dla bliskich Igi. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami, związanymi ze sprawą makabry w Inowrocławiu.

Sonda Czy za zabójstwo dziecka powinna być kara śmierci? Tak Nie Nie mam zdania