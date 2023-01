Makabryczne szczegóły

Rodzinna tragedia w Inowrocławiu. Czy Aleksander M. patrzył w oczy córeczki, gdy ją zabijał? To sprawdza prokuratura

km | Mariusz Korzus 5:00

Aleksander M., (+52 l.) zginął po tym, jak wyskoczył z czwartego pietra swojego mieszkania w Inowrocławiu. Prokuratorzy sprawdzą, czy ktoś przyczynił się do jego samobójstwa. Zanim Aleksander M. wyskoczył przez okno, zadźgał nożem swoją 10-letnią córkę Igę. Prokuratorzy zapowiadają, że dokładnie wyjaśnią, co działo się w rodzinie restauratora, znanego z udziału w "Kuchennych rewolucjach". Chcą też poznać odpowiedź na pytanie, dlaczego doszło do tak wielkiego dramatu.