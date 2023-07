Informację przekazano za pośrednictwem profilu Chełmna na Facebooku. - Drodzy, informujemy Was, że na jednym ze stoisk KGW doszło do nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowanych zostało sześć pań KGW. Wszystkim z nich została udzielona pomoc medyczna, zostały przetransportowane do szpitali - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Według strażaków doszło do zapłonu żelu gastronomicznego używanego jako paliwo do podgrzewaczy. Poszkodowane kobiety mają oparzenia drugiego stopnia.

- Poparzonych zostało sześć osób, dwie kobiety w wieku 58 i 23 lat doznały rozległych oparzeń. Cztery pozostałe ranne kobiety doznały poparzeń rąk i nóg. Wszystkie te osoby zostały zabrane do szpitali w Grudziądzu, w Chełmnie i w Świeciu. W najpoważniejszym przypadku oparzeniami objętych jest 35 procent powierzchni ciała - powiedział dla TVN24 st. kpt. Artur Tokarczyk, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.

Źródło: TVN24 / Chełmno

