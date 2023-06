Chełmża. 32-latek wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg! Zginął na miejscu

We wtorek (27 czerwca) krótko przed godziną 14:30 w Chełmży doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący vw passatem 32-latek wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg relacji Chełmża – Grudziądz. W wyniku zderzenia mężczyzna ten zginął na miejscu - wyjaśnia mł. asp. Dominika Bocian, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

Zobacz: Horror w Toruniu. Mężczyzna zawisł na ósmym piętrze!

Teraz funkcjonariusze, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku.

Przypominamy, że niestosowanie się do znaków w rejonie przejazdów kolejowych, to główna przyczyna wypadków na torach. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych oraz bezwzględne stosowanie się do znaków drogowych.

Sonda Czy uważasz, że niestrzeżone przejazdy kolejowe są dobrze oznakowane? Tak Nie