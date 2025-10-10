Ciało 92-latki leżało na podmokłym terenie. Tragiczny finał poszukiwań Krystyny

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-10 15:31

Ponad kilkanaście godzin poszukiwań i tragiczny finał. Kujawsko-pomorscy policjanci szukali zaginionej 92-latki Krystyny J. Kobieta miała wyjść na grzyby do lasu w miejscowości Tomki. To właśnie tam skupiły się działania służb. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Ciało 92-latki leżało na podmokłym terenie. Tragiczny finał poszukiwań Krystyny

Autor: KPP Brodnica, Shutterstock/ Shutterstock Ciało 92-latki leżało na podmokłym terenie. Tragiczny finał poszukiwań Krystyny
  • W Tomkach, koło Brodnicy, zaginęła 92-letnia kobieta, która prawdopodobnie wybrała się na grzyby.
  • Policja i służby ratunkowe prowadziły intensywne poszukiwania w lesie, w akcji brały udział psy tropiące.
  • Niestety, finał poszukiwań okazał się tragiczny – ciało seniorki odnaleziono w trudno dostępnym terenie.
  • Jakie okoliczności doprowadziły do tej tragedii i co dokładnie wydarzyło się w lesie?

Od czwartkowego popołudnia (9 października) policjanci z Brodnicy poszukiwali 92-letniej Krystyny J. Zaginiona wyszła z miejsca zamieszkania w miejscowości Tomki (gmina Zbiczno), prawdopodobnie na grzyby. To właśnie tam policjanci skoncentrowali swoje siły, aby odnaleźć 92-latkę.

Zaginiona kobieta miała wyjść miejsca zamieszkania między wtorkiem a czwartkiem (7-9 października). Rodzina ostatni raz rozmawiała z 92-latką we wtorek, przez telefon. W czwartek bliscy zgłosili zaginięcie staruszki w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy.

Od razu podjęto decyzję o ogłoszeniu alarmu dla policjantów. Działania koncentrowały się na przeczesywaniu lasu w miejscowości Tomki. Poszukiwania przerwano w nocy z czwartku na piątek i wznowiono je 10 października rano.

Na miejscu działania policjantów wspierali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W Brodnicy pracowali też funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz policjanci z psami tropiącymi.

- informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy KWP w Bydgoszczy.

Niestety, w piątek (10 października) potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Ciało zaginionej 92-latki odnaleziono w lesie na podmokłym, trudno dostępnym terenie.

Źródło: KWP Bydgoszcz / KPP Brodnica

