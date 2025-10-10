Ciało 92-latki leżało na podmokłym terenie. Tragiczny finał poszukiwań Krystyny

- W Tomkach, koło Brodnicy, zaginęła 92-letnia kobieta, która prawdopodobnie wybrała się na grzyby.
- Policja i służby ratunkowe prowadziły intensywne poszukiwania w lesie, w akcji brały udział psy tropiące.
- Niestety, finał poszukiwań okazał się tragiczny – ciało seniorki odnaleziono w trudno dostępnym terenie.
- Jakie okoliczności doprowadziły do tej tragedii i co dokładnie wydarzyło się w lesie?
Od czwartkowego popołudnia (9 października) policjanci z Brodnicy poszukiwali 92-letniej Krystyny J. Zaginiona wyszła z miejsca zamieszkania w miejscowości Tomki (gmina Zbiczno), prawdopodobnie na grzyby. To właśnie tam policjanci skoncentrowali swoje siły, aby odnaleźć 92-latkę.
Zaginiona kobieta miała wyjść miejsca zamieszkania między wtorkiem a czwartkiem (7-9 października). Rodzina ostatni raz rozmawiała z 92-latką we wtorek, przez telefon. W czwartek bliscy zgłosili zaginięcie staruszki w Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy.
Od razu podjęto decyzję o ogłoszeniu alarmu dla policjantów. Działania koncentrowały się na przeczesywaniu lasu w miejscowości Tomki. Poszukiwania przerwano w nocy z czwartku na piątek i wznowiono je 10 października rano.
Na miejscu działania policjantów wspierali funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W Brodnicy pracowali też funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz policjanci z psami tropiącymi.
- informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy KWP w Bydgoszczy.
Niestety, w piątek (10 października) potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Ciało zaginionej 92-latki odnaleziono w lesie na podmokłym, trudno dostępnym terenie.
Źródło: KWP Bydgoszcz / KPP Brodnica