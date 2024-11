11 listopada to bardzo ważna data dla większości Polaków. W 2024 roku wypada ona w poniedziałek. To właśnie tego dnia będziemy celebrować Narodowe Święto Niepodległości. Wywieszone flagi, uroczystości państwowe, wydarzenia organizowane w poszczególnych miastach, defilady, spotkania z wojskowymi, pieśni patriotyczne - to wszystko nadaje Świętu Niepodległości wspaniały, niepowtarzalny klimat. Pozostaje jeszcze kwestia religijna. Praktykujący katolik chce wiedzieć, czy musi tego dnia iść do kościoła?

Czy 11 listopada to święto kościelne?

Katolicy są zobligowani do uczestnictwa we mszy świętej w każdą niedzielę oraz w tzw. święta nakazane. Należą do nich m.in.:

1 stycznia (Uroczystość Bożej Rodzicielki),

6 stycznia (Objawienia Pańskiego, Trzech Króli)

1 listopada (Wszystkich Świętych),

15 sierpnia (Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny),

Boże Ciało,

Boże Narodzenie (tylko 25 grudnia!),

Wielkanoc.

Czy w Święto Niepodległości trzeba iść do kościoła? Rozwiewamy wątpliwości

Na liście świąt nakazanych nie znajdziemy 11 listopada, czyli Narodowego Święta Niepodległości. Wielu kapłanów zachęca, aby mimo to przyjść do kościoła, aby pomodlić się za Polskę. Często odprawiane są msze święte za Ojczyznę, a wierni przynoszą flagi na eucharystię. Kościół zostawia decyzję każdemu z nas. Brak uczestnictwa we mszy świętej w dniu 11 listopada nie będzie grzechem.

