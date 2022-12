Drugi dzień świąt (26 grudnia 2022 r.) wypada w poniedziałek. To czas, kiedy wielu z nas zaspokoiło już świąteczny głód, a wierzący powitali nowonarodzonego Jezusa Chrystusa. Jak już wcześniej przypominaliśmy, 25 grudnia (pierwszy dzień Bożego Narodzenia) to święto nakazane i praktykujący katolicy mieli obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. A jak wygląda prawo kościelne w kontekście drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia? Nie brakuje zaskoczonych!

26 grudnia - dzień św. Szczepana. Co to znaczy?

26 grudnia, czyli w drugi dzień Bożego Narodzenia w kościele wspominany jest św. Szczepan, pierwszy chrześcijański męczennik. Św. Szczepan został ukamienowany za swoją wiarę. W poniedziałek wielu katolików uda się do świątyń, aby pomodlić się i wspomnieć człowieka, który prosił o odpuszczenie winy dla tych, którzy go skazali. Frekwencja w kościołach jest zazwyczaj wyższa niż w zwykły dzień powszedni. Czy to oznacza, że katolicy mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej?

Czy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia jest świętem nakazanym? Będziecie zaskoczeni!

Zgodnie z prawem kościelnym - drugi dzień świąt (26 grudnia) nie należy do tzw. świąt nakazanych. Choć wielu katolików uda się tego dnia na mszę, to nie ma takiego obowiązku. Kapłani będą naturalnie zachęcać do aktywności modlitewnej, ale jeśli nie przyjdziemy do kościoła, to nie popełnimy grzechu. Warto dodać, że drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to dzień wolny od pracy. Można go zatem wykorzystać na spędzenie czasu z rodziną i odpoczynek od codzienności.

