Komunikat

Czy ktoś nagrał śmiertelny wypadek we Włocławku? Ważny apel policji

Wracamy do sprawy tragicznego w skutkach wypadku, do którego doszło w poniedziałek (16 października 2023 r.) we Włocławku. Kierująca samochodem 65-latka potrąciła kobieta. Poszkodowana zmarła. Policjanci apelują o pomoc do świadków. Szukają osób, które dysponują nagraniami z miejsca zdarzenia.