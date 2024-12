Czy na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024 w Toruniu będzie bezpiecznie? Miasto ujawnia plany

Spis treści

Sylwestrowa Moc Przebojów 2024

19 listopada 2024 roku rzecznik prasowy prezydenta Pawła Gulewskiego potwierdził w rozmowie z naszym dziennikarzem, że w Toruniu odbędzie się Sylwestrowa Moc Przebojów 2024. Gmina Miasta Toruń zapłaciła za organizację sylwestrowej imprezy 980 tysięcy złotych. Wydarzenie poprowadzą trzy duety, z Julią Żugaj, Pauliną Sykut-Jeżyną i Aleksandrem Sikorą na czele. Lista artystów wygląda imponująco. To między innymi:

Doda,

Kayah,

Maryla Rodowicz,

Dawid Kwiatkowski,

Zakopower,

Golec uOrkiestra,

Oskar Cyms,

Roxie Węgiel,

Skolim,

Natalia Nykiel.

Boys

Julia Żugaj

Smolasty

Enej

Zenek Martyniuk

Władze Torunia zadowolone z organizacji Sylwestra z Polsatem

Prezydent Paweł Gulewski ma nadzieję, że organizacja Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024 pomoże w promocji grodu Kopernika. - To nie tylko koncert, ale doskonała okazja do poznania naszego miasta. To wydarzenie będzie nie tylko doskonałą okazją do wspólnej zabawy, ale także szansą na promocję naszego miasta na całą Polskę - podkreślał w listopadzie gospodarz miasta.

Sylwester Polsatu odbędzie się w samym sercu starówki - na Rynku Staromiejskim. Czy to dobre miejsce dla tysięcy ludzi? Wiemy, że w zgłoszeniu imprezy masowej padła liczba 10 tysięcy. Przed służbami w Toruniu nie lada wyzwanie - zabezpieczenie tak wielkiej imprezy. Szczegóły poznaliśmy 18 grudnia. O swoich planach opowiedzieli strażacy, policjanci, strażnicy i przedstawiciele władz grodu Kopernika.

Czy na sylwestrze w Toruniu będzie bezpiecznie?

W związku z organizacją Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024 w Toruniu, wszystkie służby od kilku tygodni opracowują strategie i plany, by wszystko odbyło się sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie. - Bezpieczeństwo uczestników wydarzenia jest naszym absolutnym priorytetem. Współpracujemy z Policją, Straż Pożarną, Strażą Miejską, służbami medycznymi oraz organizatorem, aby zadbać o każdy szczegół, który pozwoli mieszkańcom i gościom bawić się w komfortowych warunkach - zapewnił prezydent Gulewski.

O punktach medycznych, wyjściach ewakuacyjnych i specjalnie wytyczonych strefach na starówce opowiedział Marcin Lutowski, Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności. Sama impreza odbędzie się na Rynku Staromiejskim.

Oprócz tego w teren imprezy masowej włączone będą również ul. Chełmińska oraz ul. Żeglarska. Czyli krótko mówiąc, impreza masowa będzie odbywała się na Rynku Staromiejskim, w obrębie ul. Chełmińskiej na odcinku do ul. Staromiejskiej oraz ul. Żeglarskiej, przez Szeroką do ulicy Świętego Jana. Również terenem imprezy masowej będzie ul. Różana, na której będzie tak naprawdę zorganizowane miejsce dla estrady - wyliczył Lutowski.

Lutowski dodał, że oznaczono miejsca, które wprawdzie będą włączone w teren imprezy masowej, ale one będą wyłączone dla publiczności. Będą to miejsca zorganizowane dla służb na wypadek, jeżeli doszłoby do jakiegoś zdarzenia i muszą one być drożne. Chodzi o tzw. korytarze życia.

- Ten oczywiście będzie wygrodzony zgodnie z przepisami, bo musi być wygrodzony i teraz mamy również potencjał na miejsca ewakuacji. Ewakuacja może być wyprowadzona w kierunku ulicy Chełmińskiej i dalej w ulicę Fosa Staromiejska oraz w ulicę Szewską. Z drugiej strony mamy ulicę Szeroką oraz ulicę Żeglarską. Również miejscem ewakuacji będzie taki przesmyk, który będziemy mogli wykorzystać pomiędzy kościołem, a Pocztą Polską i w kierunku ulicy Różanej. Dodatkowo, jeszcze jest jeden punkt ewakuacyjny przy ulicy Panny Marii jako miejsce również do ewakuacji - wyjaśnił dyrektor.

W czterech miejscach będą oznaczone punkty, w których będą stacjonowały zespoły ratownictwa medycznego. Tam pojawią się trzy zespoły ratownictwa tak zwanej kategorii P, czyli zespoły wyposażone w ratowników medycznych, dwóch w każdym zespole, oraz S, gdzie w jednym zespole będzie ratownik medyczny plus lekarz. Zgodnie z informacjami od organizatora, w karetkach tak naprawdę będą przebywali kierowcy po to, żeby ratownik i lekarz byli do dyspozycji uczestników imprezy.

Strażacy i strażnicy pomogą uczestnikom Sylwestra z Polsatem

Miasto zaangażuje również strażników miejskich, którzy posiadają uprawnienia ratowników. W Państwowej Straży Pożarnej również są strażacy ratownicy, którzy pomogą w kryzysowej sytuacji. Jeżeli chodzi o straż pożarną, na ulicy Żeglarskiej będą dwa pojazdy straży pożarnej, które będą łatwo mogły szybko przedostać się na potencjalne miejsce zdarzenia, a przy ulicy Panny Marii stanie jeden pojazd.

- Mamy zapewnienie z drugiej strony, jeżeli chodzi o Rynek Nowomiejski, od 23:00 będą tam stacjonowały również dwa wozy Państwowej Straży Pożarnej - powiedział dyrektor Lutowski. Wsparcia udzielą również strażacy z Aleksandrowa Kujawskiego i Bydgoszczy. 121 pracowników ochrony będzie pracowało na miejscu. 90 będzie pracowników służby informacyjnej. W Dworze Artusa będzie działał sztab, w skład którego wejdą przedstawiciele służb, UMT oraz organizatora.

Opaski na sylwestrze w Toruniu. O co chodzi?

Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta Łukasz Drygalski przekazał, że wprowadzony został system opasek. - To są opaski, nazwijmy je "festiwalowe". One są stosowane często na dużego rodzaju wydarzeniach plenerowych. Taka opaska będzie uprawniała do wstępu do strefy - powiedział Drygalski. Co to oznacza we szczegółach?

- Uprawni do dojścia do danego punktu, zadeklarowanego przez osobę, która do tej strefy się dostanie. Mam tutaj na myśli strefę niebieską. Organizatorzy przygotowują odpowiednie wejścia do tej strefy, które będą zabezpieczone przez służby ochrony. Ktoś, kto zadeklaruje, że chce się dostać do restauracji, bądź do mieszkania, które znajduje się w obrębie imprezy masowej, będzie mógł do tego miejsca oczywiście dojść, doprowadzony przez pracownika ochrony - wyjaśnił Drygalski.

Taka osoba w każdej chwili z tego miejsca będzie mogła wyjść, a zatem w żaden sposób nie będzie ograniczony dostęp do tych powierzchni.

- Niemniej będzie to dostęp reglamentowany, tak go możemy nazwać. Ktoś, kto nie dostanie takiej opaski, bo z różnych przyczyn, nie wiem, nie jest w Toruniu albo ta informacja do niego nie dotarła, informuję, że także będzie miał dostęp oczywiście do swojego mieszkania, apartamentu, który wynajął bądź restauracji, w której chce się bawić. Wystarczy deklaracja. Jeżeli ktoś zadeklaruje, że wybiera się do jednej z restauracji, wtedy pracownik ochrony, będąc w kontakcie z danym lokalem, będzie taką osobę do tego lokalu, bądź mieszkania, czy apartamentu doprowadzał - wyjaśnił szczegółowo dyrektor Drygalski.

Do tematów związanych z sylwestrem w Toruniu będziemy wracać w naszym serwisie.