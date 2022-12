i Autor: CC Unsplash.com / licencja Creative Commons / Zdjęcie poglądowe Czy w Wigilię trzeba iść do kościoła? Sprawdzamy, czy 24 grudnia msza święta jest obowiązkowa

Prawo kościelne

Czy w Wigilię trzeba iść do kościoła? Sprawdzamy, czy 24 grudnia msza święta jest obowiązkowa

eitor 17:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Czy w Wigilią trzeba iść do kościoła? 24 grudnia to wyjątkowy dzień w kalendarzu większości Polaków, ale czy tego dnia praktykujący katolik ma obowiązek uczestnictwa we mszy świętej? Prawo kościelne rozwiewa wszelkie wątpliwości. Sprawę mszy w Wigilię omawiamy na portalu se.pl.