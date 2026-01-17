„Dalej Jazda! 2” rozkręca Ciechocinek. Filmowy hit i gwiazdy kina przyjadą do uzdrowiska

Amadeusz Calik
2026-01-17 7:00

Ciechocinek stanie się pierwszym z przystanków filmowej trasy Jazdobusa promującej film „Dalej Jazda! 2”. Będzie kino, spotkania z aktorami, rozmowy o szczęściu i dużo emocji – a wszystko zupełnie za darmo.

Dalej Jazda! 2 już wkrótce w kinach! Jazdobus z bohaterami rusza w trasę po Polsce

Autor: Magda Boruch/ Materiały prasowe "Dalej Jazda! 2 - zdjęcia z planu filmu

Gdzie i kiedy? Program wydarzeń

26 stycznia 2026 roku Jazdobus zawita do Ciechocinka. Wszystkie wydarzenia odbędą się w Kinie Zdrój przy ul. Żelaznej 5.

W godzinach 15:00–17:00 zaplanowano warsztat „Szczęście bez miary” – spotkanie z psycholożką Ewą Krawczyńską poświęcone optymizmowi, uśmiechowi i ich znaczeniu w codziennym życiu. Rozmowie towarzyszyć będą twórcy filmu, a całość utrzymana będzie w lekkiej, humorystycznej formule.

Wieczorem, w godzinach 19:00–21:00, odbędzie się projekcja pierwszej części filmu „Dalej Jazda!”, po której zaplanowano spotkanie z aktorami Małgorzatą Rożniatowską i Mariuszem Drężkiem, reżyserem Mariuszem Kuczewskim oraz producentką Magdaleną Kuczewską. Wstęp wolny, przewidziane są autografy i pamiątkowe prezenty.

„Dalej Jazda! 2” rozkręca Ciechocinek. Filmowy hit i gwiazdy kina przyjadą do uzdrowiska

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe „Dalej Jazda! 2” rozkręca Ciechocinek. Filmowy hit i gwiazdy kina przyjadą do uzdrowiska

„Dalej Jazda! 2” – powrót bohaterów, których widzowie pokochali

„Dalej Jazda! 2” to kontynuacja historii, która przyciągnęła do kin ponad pół miliona widzów. Film pokazuje, że życie bohaterów – mimo upływu lat – wciąż potrafi zaskakiwać.

Druga część filmu kontynuuje losy rodziny Gugulaków. Józiek i Ela przygotowują się do ślubu, co prowadzi do serii zabawnych i wzruszających wydarzeń. Antoni Kryska zakochuje się w pani Danusi (Maria Winiarska), Józek musi wziąć ślub z błogosławieństwem Proboszcza (Cezary Pazura), a Barbara decyduje się na remont i wynajmuje ekipę nadzorowaną przez Rafała (Sebastian Stankiewicz).

Film pokazuje, że miłość, przyjaźń i rodzina okazują się ważniejsze niż wszystkie przeciwności, a życie – jak wskazuje tytuł – po prostu jedzie dalej.

Zwiastun zapowiada kino pełne serca

Nowy zwiastun „Dalej Jazda! 2” pokazuje film, który łączy inteligentny humor z opowieścią o rodzinie, bliskości i potrzebie rozmowy. To kino, które bawi i wzrusza – dokładnie tak, jak lubią widzowie.

Patronem trasy Jazdobusa jest sieć aptek franczyzowych Dr. Max.

„Dalej Jazda! 2” od 6 lutego 2026 w kinach w całej Polsce!

Nowy zwiastun Dalej Jazda 2
