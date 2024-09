Drogowy koszmar rozegrał się w sobotę (14 września), ok. godziny 2:00 w nocy. O sprawie tragicznego wypadku na Szosie Bydgoskiej w Toruniu pisaliśmy na początku tygodnia. Postępowanie w tej sprawie toczy się pod nadzorem prokuratora. Zdjęcia z miejsca zdarzenia, przekazane przez strażaków z KM PSP obrazują skalę tragedii. Młody kierowca nie miał żadnych szans. Pasażer trafił w ręce lekarzy.

Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący osobowym oplem, 20-letni mężczyzna z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo. Kierowca poniósł śmierć na miejscu. Jadący autem 19-letni pasażer z obrażeniami ciała trafił do szpitala - mówi "Super Expressowi" st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

20-letni Dawid nie żyje, 19-letni Kacper w szpitalu. Nowe fakty po tragicznym wypadku w Toruniu

Śmiertelną ofiarą wypadku jest 20-letni Dawid Litke, medalista Młodzieżowych Mistrzostw Polski i zawodnik PACO Lublin. Poszkodowanym jest Kacper Chachaj, reprezentujący Berej Boxing Lublin.

W nocy z piątku na sobotę na Szosie Bydgoskiej w Toruniu doszło do tragicznego wypadku drogowego. Śmierć poniósł Dawid Litke, a ciężko ranny został Kacper Chachaj. Wcześniej obaj zdobyli brązowe medale Młodzieżowych Mistrzostw Polski. Przed Galą Finałową, prezes Grzegorz Nowaczek oraz zarząd Polskiego Związku Bokserskiego i organizatorzy uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy - poinformował Polski Związek Bokserski.

Dawid wywalczył medal w kategorii do 57 kg, a Kacper do 60 kg. Rodzinie i bliskim młodego boksera składamy wyrazy współczucia. Do kolejnych ustaleń służb będziemy wracać w naszym serwisie. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.