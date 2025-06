Denis Załęcki wraca do klatki! Tyle może zarobić. Astronomiczna kwota

Denis Załęcki zawalczy w FAME o milion

Reprezentant Torunia i jeden z najbardziej charakterystycznych zawodników wagi ciężkiej wraca do oktagonu FAME po ostatnim występie w Częstochowie, gdzie musiał uznać wyższość Filipa Bątkowskiego. Wcześniej, podczas lutowej gali FAME 24: UNDERGROUND, wystąpił w turnieju UNDERGROUND CHAMPIONSHIP, w którym w ćwierćfinale pokonał byłego zawodnika UFC – Piotra Hallmanna. Niestety, kontuzja wyeliminowała go z dalszej rywalizacji.

Teraz "Bad Boy" dostaje kolejną szansę – i to w jeszcze bardziej prestiżowym formacie. GOLDEN TOURNAMENT to nie tylko walka o sportowy triumf, ale również o nagrodę absolutnie bezprecedensową – sztabki czystego złota o łącznej wartości miliona złotych. Załęcki to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. W swojej karierze mierzył się z takimi nazwiskami jak Artur Szpilka, Mateusz Kubiszyn czy Daniel Omielańczuk. Jego powroty, kontrowersje i emocjonujące starcia zawsze budzą ogromne zainteresowanie fanów.

Więcej informacji o formule turnieju oraz sylwetki kolejnych uczestników zostaną ujawnione w najbliższych dniach w mediach społecznościowych FAME MMA