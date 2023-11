Duża akcja CBŚP w Toruniu. Grupa przestępcza rozbita, agencja towarzyska już nie działa

Mocne słowa ekspertki w sprawie toruńskich murów: "Wstawiono je do wanny"

W komunikacie oficer prasowej CBŚP czytamy, że Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. - Z zebranego materiału wynika, że członkowie grupy od kilku lat na terenie Warszawy zajmowali się prowadzeniem mieszkaniowych agencji towarzyskich. Wszystko wskazuje na to, że w tym czasie w kilku „mieszkaniówkach” w Warszawie mogło „pracować” kilkadziesiąt kobiet świadczących usługi - informuje podinsp. Iwona Jurkiewicz.

- Kobiety werbowane były za pośrednictwem m.in. portali internetowych. Członkowie grupy organizowali im miejsce pracy, umawiali klientów, wykonywali sesje zdjęciowe, przywozili do klientów, a także zapewniali bezpieczeństwo pracy, w zamian za co kobiety oddawały im połowę zarobionych pieniędzy - dodaje rzeczniczka CBŚP.

Funkcjonariusze CBŚP uderzyli w Toruniu i Warszawie

Według śledczych miesięczny dochód mógł wynieść blisko 90 tys. zł. Uzyskane środki finansowe inwestowane były między innymi w nieruchomości znajdujące się na terenie woj. mazowieckiego.

- W trakcie realizacji przeprowadzonej na terenie Warszawy oraz Torunia funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy z Zarządu w Warszawie CBŚP, zatrzymali 3 osoby. W wyniku przeszukań policjanci zabezpieczyli blisko 40 tys. zł, kilkadziesiąt telefonów komórkowych, pałkę teleskopową oraz luksusowe zegarki - podaje rzeczniczka CBŚP.

Dwie kobiety i mężczyznę, w wieku od 36 do 60 lat, doprowadzono do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące przestępstw związanych z wolnością seksualną i obyczajnością oraz kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych warte blisko milion zł. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z akcji służb.