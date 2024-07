Mieszkańcy Torunia usłyszeli głośny huk. Przerażeni powiadomili policję. Sprawdziliśmy, co się stało

Ruszył remont ulicy w rejonie targowiska. Mieszkańcy Torunia zdezorientowani: "Po co?", "Przecież jest w dobrym stanie"

Informację o tragicznym wypadku w Górsku podała na swoim kanale Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu. Do zdarzenia doszło ok. godziny 13:00.

- Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wykazały, że jadąca w kierunku Torunia 55-letnia kierująca osobową dacią z nieznanych dotąd przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z ciężarową scanią. W zdarzeniu brała również udział osobowa skoda, jadąca za ciężarówką. 38-letni kierowca z tego samochodu trafił do szpitala - przekazał nam st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Funkcjonariusze wyznaczyli objazdy.

Tragiczny wypadek w Łubiance pod Toruniem

Nieco ponad półtorej godziny wcześniej, krótko przed 11:30, drogowy koszmar rozegrał się w Łubiance przy skrzyżowaniu ulicy Wichrowej z Toruńską.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 83-letni kierowca osobowego fiata, jadąc ulicą Toruńską, nie zastosował się do sygnalizatora, przy nadawanym czerwonym świetle i wjechał na skrzyżowanie, gdzie zderzył się z hondą kierowaną przez 78-letniego mężczyznę. 83-letni kierowca fiata został przetransportowany do szpitala, gdzie pomimo wysiłków lekarzy zmarł. 78-letni kierowca hondy i jego 70-letnia pasażerka nie doznali obrażeń - wyjaśnił st. sierż. Pypczyński.

Policjanci apelują do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków ruchu. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Nasza redakcja przyłącza się do tych apeli.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Galeria ze zdjęciami: Tragedia w Górsku pod Toruniem. Jedna osoba nie żyje