Mieszkańcy Torunia usłyszeli głośny huk. Przerażeni powiadomili policję. Sprawdziliśmy, co się stało

i Autor: Kujawsko-pomorska policja Mieszkańcy Torunia usłyszeli głośny huk. Przerażeni powiadomili policję

Tajemnicza sprawa

- Zaczęło się od tego huku. Policja i wojsko chyba szukali jakiejś rakiety w Łążynie - zaalarmował nas jeden z czytelników. Do zdarzenia miało dojść we wtorek (2 lipca 2024 r.), a poszukiwania miały trwać dzień później. Pytania w sprawie skierowaliśmy do MON oraz toruńskich funkcjonariuszy.