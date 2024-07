Od 22 lat ukrywał się przed policją. Przełomu dokonali "poszukiwacze" z Torunia

44-letni mężczyzna nie spodziewał się takiego obrotu spraw. "Poszukiwawcze" z Torunia. dopadli go w Legionowie. Choć skala przewinień może się wydawać niewinna, to aż 22 lat ukrywania się przed służbami robi wrażenie.

- Był poszukiwany przez toruński sąd listem gończym za oszustwo oraz dwoma nakazami doprowadzenia za niealimentację. Miał do odbycia karę półtora roku pozbawienia wolności. Z ustaleń policjantów wynikało, że ukrywał się za granicą, przyjechał do Legionowa i za dwa dni planował powrót do swojej „kryjówki”. Zamiast do niej trafił do więziennej celi - wyjaśnia asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Kim są "poszukiwacze" z toruńskiej policji?

- Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Miejskiej Policji w Toruniu działa od ponad roku. To komórka, w której kryminalni zajmują się poszukiwaniami przestępców, którzy ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Zrzesza ona policjantów, którzy nie tylko wykazują się kreatywnością i ogromnym zaangażowaniem. Kryminalni uparcie dążą do celu i skutecznie tropią przestępców, którzy próbują uniknąć kary więzienia - wyjaśnia oficer prasowa toruńskiej komendy.

