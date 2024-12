Sylwestrowa Moc Przebojów

Dwa wielkie dźwigi pojawiły się w centrum Torunia. Spacerowicze przecierali oczy ze zdumienia

Dwa wielkie dźwigi przy Rynku Staromiejskim w Toruniu to nie jest widok, do którego przywykli mieszkańcy grodu Kopernika. Serce toruńskiej starówki tętni życiem i to nie tylko ze względu na świąteczny jarmark. Trwają przygotowania do Sylwestrowej Mocy Przebojów 2024, zwanej Sylwestrem z Polsatem. Zobaczcie zdjęcia na se.pl.