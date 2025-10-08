Słodko-gorzki smak toruńskich Katarzynek

Mariusz Korzus | eitor
2025-10-08 14:15

Koszykarki Energi Toruń rozpoczęły sezon w ORLEN basket lidze. Ich przeciwniczkami w pierwszej kolejce był jeden z faworytów rozgrywek - Ślęza Wrocław. Ten mecz wyglądał jak pojedynek bokserki. Nasze koszykarki walczyły dosłownie jak lwice. To był mecz walki. Tylko szkoda, że z tego dosłownie pojedynku bokserskiego nasze koszykarki z parkietu schodziły pokonane.

Energa Toruń - Ślęza Wrocław

i

Autor: Robert Berent / katarzynkibasket.pl/ Materiały prasowe Energa Toruń - Ślęza Wrocław

Energa Toruń nie dała rady Ślęzy Wrocław

Do Torunia przyjechała drużyna z Wrocławia. Wszyscy wiedzieli, że nie będzie to łatwy mecz dla naszych dziewczyn. To zawodniczki Ślęzy Wrocław były jego faworytem.Na parkiecie jednak tego nie było widać. Na początku meczu zawodniczki z naszego miasta wyszły na niewielkie prowadzenie. Niestety, szybko straciły przewagę. Potem to, co działo się na parkiecie rozgrzewało kibiców do czerwoności. Nasze zawodniczki walczyły jak lwice. Nie poddawały się. W drugiej kwarcie wyszły na prowadzenie 23:21.

Druga połowa to już był cios za cios. Po tym jak koszykarki z Wrocławia nie trafiały do kosza naszych zawodniczek te miały szansę na wyrównanie. Niestety wtedy kosz ich przeciwniczek zamieniał się w małą dziurkę. Katarzynki nie potrafiły skutecznie zapunktować. Piłka zamiast wpaść do środka odbijała się od obręczy. Po taki nieudanych akcjach zawodniczki z dolnego śląska punktowały. Kosz naszej drużyny zamieniał się w wielką dziurę. Końcówka meczu zamieniła się dosłownie w walkę bokserką. Nikt nie odpuszczał. Ostatecznie Ślęza wygrała 66:60.

"Katarzynki" zasłużyły na pochwały

Obiektywnie trzeba przyznać, że wrocławianki były szybsze. Tego brakowało w naszej drużynie. Szybkiego ataku po zbiórkach po niecelnych rzutach przeciwniczek. Było widać, że nasze Katarzynki nie do końca są z sobą zgrane. Miejmy nadzieję, że te wszystkie mankamenty zostaną usunięte do najbliższej niedzieli i zawodniczki z grodu Kopernika zaprezentują się jeszcze lepiej. Bo mecz ze Ślęzą nie był zły w ich wykonaniu. Zabrakło nieco szczęścia i zgrania.

Zobacz też: Zryw w końcówce nie wystarczył! King Szczecin zdobył Toruń. Dużo zdjęć kibiców

Galeria ze zdjęciami: Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - King Szczecin, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu Orlen Basket Ligi

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - King Szczecin, zdjęcia kibiców i zawodników z meczu Orlen Basket Ligi
82 zdjęcia
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki