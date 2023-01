Fatalny wypadek pod Inowrocławiem. Kazimiera nie żyje. Dlaczego kierowca audi to zrobił?!

Zmasowany atak na restaurację "Z gęsią po drodze" w Inowrocławiu. To odwet za rodzinną tragedię właścicieli

Do wypadku doszło 23 stycznia, około godziny 13:30. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów na miejscu zdarzenia, kierujący samochodem marki Audi 42-letni mężczyzna, jadąc w kierunku Pakości, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z kierującą również audi 40-letnią kobietą - wyjaśnia asp. szt. Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu. Niestety, na skutek zderzenia obrażeń ciała doznała kierująca audi oraz dwie pasażerki. Przewieziona do szpitala 79-latka, mimo wysiłków medyków zmarła w lecznicy. Dziennikarz "Super Expressu" ustalił, że ofiara to Kazimiera S. Rodzinie i bliskim kobiety składamy wyrazy współczucia.

Tragiczny wypadek pod Inowrocławiem. Policja prosi o pomoc świadków

Oficer prasowa inowrocławskiej komendy dodaje, że policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Z naszych ustaleń wynika, że to 42-letni Krystian F. Do szczegółowych badań została pobrana krew. Drugi pojazd prowadziła Sylwia S. Ponadto, z uwagi na uszkodzenia pojazdów, zatrzymane zostały także dowody rejestracyjne samochodów

- Śledztwo ma na celu ustalenie dokładnych okoliczności oraz przyczyn wypadku. Policja kieruje jednocześnie apel do świadków o kontakt z komendą powiatową w Inowrocławiu, telefon numer 47 7528 339 - przekazuje asp. szt. Drobniecka. Służby apelują o ostrożność na drogach. Ku przestrodze, pod tekstem zamieszczamy galerię zdjęć z poważnego wypadku w Kujawsko-Pomorskiem.

