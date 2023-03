Francja w Toruniu. Powstanie wyjątkowy park. Wizualizacje robią ogromne wrażenie

Pijana matka przyjechała po dziecko do szkoły! 27-latka wydmuchała ponad 2 promile

Mieszkańcy Torunia zachwycą się "Francuskimi Inspiracjami"? Prezydent Michał Zaleski nie ukrywa w mediach społecznościowych ekscytacji, choć niektórzy polemizują i woleliby "dbanie o tereny, które już mamy w mieście". Wróćmy jednak do francuskiego parku - jakie są założenia? Pierwszy etap tworzenia parku obejmie prace budowlane. Teren zostanie uporządkowany, zniwelowany, pojawi się grunt urodzajny pod przyszłe nasadzenia.

- Wykonane zostaną roboty instalacyjno-sanitarne związane np. z wykonaniem przyłączy wodociągowych dla infrastruktury wodnej parku. Teren pozyska oświetlenie parkowe, zamontowane zostanie zasilanie fontanny i nawadniania. Pierwszy etap prac to także wykonanie nawierzchni alejek parkowych, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie projektów i nadruków treści na tablice informacyjne - czytamy w komunikacie UMT.

Toruń. "Francuskie Inspiracje" na terenie grodu Kopernika. Co będzie w tym parku?

Kolejny etap to urządzenie zieleni w stylu francuskim. Głównym punktem w parku będzie pergola inspirowana Łukiem Triumfalnym. Motywy francuskie pojawią się także w innych częściach, np. w nawierzchni fontanny umieszczony będzie wizerunek wieży Eiffela, a układ komunikacyjny utworzony na wzór placu de Gaulle’a w Paryżu.

- Układ zieleni zostanie zaprojektowany w stylu dziewiętnastowiecznych ogrodów francuskich, pojawią się niskie żywopłoty nasadzone w formach geometrycznych oraz ogród ziołowy. Rośliny, jakie będą tam rosły, to m.in. róże, hortensje, berberysy, cisy oraz różne gatunki bylin. Kolorystyka kwiatów wzorowana będzie na fladze francuskiej: niebiesko-biało-czerwona. Część wschodnia parku przeznaczona będzie w dla dzieci i młodzieży, pojawi się strefa relaksu, miejsce do zabawy, w tym trampoliny, zjeżdżalnie i huśtawki - wyliczają przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia. Wizualizacje prezentujemy w poniższej galerii. Jak oceniacie ten pomysł? Zapraszamy do głosowania w naszej sondzie.

