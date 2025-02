Gigantyczny spór o dwór w Toruniu. Mają go opuścić po 30 latach. Prezydent mówi o systemie

Spis treści

Dwór Mieszczański w Toruniu. Siedziba Towarzystwa Miast Partnerskich Torunia

Wrze wokół Dworu Mieszańskiego w Toruniu. Radny Prawa i Sprawiedliwości Michał Jakubaszek opublikował pismo, które skierował do prezydenta Pawła Gulewskiego. To zaproszenie na spotkanie z członkami Towarzystwa Miast Partnerskich Torunia, które ma się odbyć w środę (26 lutego 2025 r.) o godzinie 14:00 w Biurze Rady Miasta Torunia. Jak podkreśla Jakubaszek - celem spotkania jest wypracowanie zasad współpracy Towarzystwa z władzami grodu Kopernika i uregulowanie kwestii, związanych z użytkowaniem Dworu Mieszczańskiego przy ul. Podmurnej 4.

Od wielu miesięcy Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia bezskutecznie zabiega o spotkanie z Panem Prezydentem. Pomimo licznych próśb, skierowanych do Kancelarii, a następnie Gabinetu Pana Prezydenta, wielokrotnie odmawiano możliwości osobistego spotkania z prezydentem - napisał Jakubaszek.

Co dalej z Dworem Mieszczańskim w Toruniu? Prezydent odpowiada

- To w ogóle jest pewien system, który się rozpoczął od w zasadzie końcówki maja poprzedniego roku. Robimy przegląd nieruchomości, które są własnością Gminy Miasta Toruń, biorąc pod uwagę ich funkcję, formalne przeznaczenie. Sam osobiście na początku czerwca, zdaje się, wizytowałem budynek Dworu Mieszczańskiego - powiedział nam Gulewski.

Decyzja jest jednoznaczna. Na pewno będziemy chcieli zmienić funkcję. Właściciel jest jeden cały czas. Przypomnę, że właścicielem tego budynku okazałego, bardzo dużego o powierzchni prawie 500 m2 jest Gmina Miasta Toruń - powiedział Gulewski.

Gospodarz grodu Kopernika dodaje, że przez ostatnie trzy dekady ten budynek był podnajmowany, użyczony Towarzystwu Miast Partnerskich.

- O ile można traktować okres, który rozpoczął akt notarialny z roku 1996 i zakończył się ten okres w roku 2021 jako ten okres właściwy, również tą warstwą, która nie budzi wątpliwości warstwą formalną-prawną, o tyle moje wątpliwości i moich prawników budzi z kolei ten okres od 2021 roku do chwili obecnej. Jeśli byśmy się zdecydowali użyczyć na dłużej niż 3 lata ten budynek pod te same funkcje, to po pierwsze powinniśmy przyjść z projektem uchwały i zapytać radnych, czy wyrażą zgodę na to, a po drugie widzimy, że jednak z samym szacunkiem do Towarzystwa - bo obserwujemy ich działalność - no jednak jest to kubatura, która wybiega trochę swoim kosztem, utrzymaniem ponad możliwości utrzymania przez ten jeden podmiot. Na pewno i to jest moje zobowiązanie w kontekście tych państwa - będziemy się znaleźć alternatywę lokalową i zaproponować im lokal na działalność - zapewnia Paweł Gulewski.

Dworek Mieszczański na funkcje publiczne

Stwierdziliśmy razem z panem dyrektorem Czechowskim zacieki na ścianach i na sufitach. Za chwilę pewnie alarmowali byście nas państwo o fatalnym stanie tego budynku. Mamy już wstępne szacunki, prosiłem o kosztorys prac remontowych, konserwatorskich, to jest prawie 400 000 zł, które musimy pilnie zainwestować w tę kubaturę, bo za chwilę będziemy mieli problem naprawdę z przeciekającym dachem i wieloma jeszcze innymi zakresami, które nie będą umożliwiały nam korzystanie z tego budynku. Natomiast, tu też chcę uciąć wszelkie dywagacje - nowe funkcje to funkcje publiczne - zaznaczył prezydent.

Prezydent dodał, że bardzo mu się podoba to, w jakim kierunku poszedł funkcjonalnie hub kulturalny na Bydgoskim Przedmieściu. Jego zdaniem znalazło się tam miejsce dla instytucji kultury, czyli Toruńskiej Agendy Kulturalnej, ale również przestrzeń otwarta dla ludzi, którzy chcą się realizować. - Też chcielibyśmy zaprojektować część miejsc, które ma w sobie ten Dwór Mieszczański na funkcje społeczne - zadeklarował.

- Być może któryś z działów - mniejszych oczywiście - uda się tam dyslokować na wyższe piętra, natomiast no kubatura jest bardzo skomplikowana, jest to budynek reprezentacyjny. On cały czas będzie w gestii Gminy Miasta Toruń i te funkcje publiczne będziemy chcieli utrzymać. Drugie moje zapewnienie związane jest z terminem 30 marca, jeśli chodzi o dyslokację, opuszczenie lokalu. Na pewno będziemy chcieli zaproponować Stowarzyszeniu pozostanie do do czasu, kiedy nie zaproponujemy im lokalizacji, która oczywiście będzie przez państwa zaakceptowana - podsumował Gulewski.

