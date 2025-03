Groza na drodze pod Toruniem. Karetka na sygnale wjechała w samochód

Spis treści

Wypadek w Grębocinie pod Toruniem

O sprawie jako pierwszy poinformował dziennikarz lokalnego serwisu "Oto Toruń". Portal dostał zgłoszenie od czytelnika. Do niepokojącego zdarzenia doszło we wtorek (18 marca 2025 r.) po godzinie 13:00. Wszystko wskazuje na to, że winę ponosi kierujący karetką na sygnale. Potwierdzają to ustalenia, które przekazała naszemu dziennikarzowi rzeczniczka KMP w Toruniu.

Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem uprzywilejowanym, w wyniku nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu, zderzył się z osobowym Audi, który rozpoczął manewr skrętu - powiedziała nam asp. Dominika Bocian z toruńskiej komendy.

Apel policji po wypadku w Grębocinie

W "osobówce" była 43-letnia kobieta, która nie odniosła poważniejszych obrażeń. Policjantka przekazała nam apel o ostrożność - dotyczy on zarówno kierowców, jak i pieszych. Warto zdjąć nogę z gazu i dokładnie obserwować otoczenie. Pogoda ulega poprawie, ale to nie zwalnia nas z obowiązku zachowania koncentracji. Warto pamiętać, że o poranku warunki nadal są skomplikowane.

Do 20 marca obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia od IMGW, dotyczące przymrozków. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska jest oceniane na 90%. - W nocy prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -4°C do -1°C, przy gruncie lokalnie do około -7°C - podaje Instytut. Komunikaty mogą ulec aktualizacji.

