i Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Gwiazdy Koalicji Obywatelskiej w Toruniu. Wspierają Pawła Gulewskiego

Wybory 2024

Gwiazdy Koalicji Obywatelskiej w Toruniu. Prezydentki oczarowane Pawłem Gulewskim

Mariusz Korzus | Konsultacja: eitor 15:48

Paweł Gulewski (43 l.) ma w sobie to coś. Dosłownie oczarował mieszkańców Torunia. Wczoraj do jego wielbicielek dołączyły dwie wielkie kobiety. Pierwsza z nich to Aleksandra Dulkiewicz, która jako pierwsza kobieta została prezydentem Gdańska. Druga to chodząca legenda polskiego samorządu, Hanna Zdanowska, prezydentka Łodzi od 2010 roku. Obie Panie w swoich miastach zdecydowanie wygrały w pierwszych turach. Teraz przyjechały do Torunia, by wesprzeć swojego partyjnego kolegę w nadchodzących wyborach.