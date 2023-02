To była sobota, dnia 21 stycznia 2023 roku. W godzinach porannych Aleksander M. z Inowrocławia zadzwonił na policję i przekazał, że zamordował córkę. 52-letni mężczyzna, znany m.in. z występu w popularnym programie o tematyce kulinarnej, odebrał sobie życie. Zmarł w szpitalu. 10-letnia Iga miała piękne marzenia. Chciała grać w tenisa, pójść w ślady legendarnej imienniczki. Nigdy nie dowiemy się, czy miałaby szansę na wygranie turnieju wielkoszlemowego.

Inowrocław. Prokuratura bada sprawę tragicznej śmierci Igi i Aleksandra

Prokuratura prowadzi dwa postępowania - jedno w sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczyny i drugie w sprawie, czy ktoś nie namawiał i nie pomagał w samobójstwie Aleksandra M. Śledczy zapewniają, że przeanalizują wszystkie, nawet najbardziej szczegółowe wątki. Dla wielu naszych czytelników szokującym jest fakt, że Igusia i jej zabójca spoczęli w tym samym grobie. Decyzję rodziny naturalnie trzeba uszanować. Bliskim, którzy przeżywają tę tragedię składamy wyrazy współczucia.

Igusia zginęła z rąk ojca, spoczęli w jednym grobie. Ten napis wyciska łzy. "Ukochanej Igusi..."

Od widoku na inowrocławskim cmentarzu łzy same cisną się do oczu. Na jednym grobie leżą kwiaty dla ofiary i kata. Na kwiatach rodzina położyła ich wspólne zdjęcie. Nasz dziennikarz zwrócił uwagę na jedną z szarf, którą przyniósł jeden z uczestników pogrzebu. Napis na niej głosi "Ukochanej Igusi". Nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak młoda osoba straciła życie. Ciarki przechodzą na myśl, że to nie jedyna taka tragedia z Inowrocławia z ostatnich miesięcy. W październiku 2022 roku żegnano tam bestialsko zamordowaną, 13-letnią Nadię.

- Ja Igę, która była taką rezolutną dziewczynką widziałam z Olkiem kilka godzin przed tym, co on jej zrobił - powiedziała nam mieszkanka inowrocławskiego bloku w którym doszło do tragedii. - On był dobry - usłyszeliśmy od babci Igi od strony matki.

