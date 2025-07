Spis treści

Wyjazd do sanatorium z NFZ

Turnusy w sanatoriach to dla wielu osób nie tylko forma leczenia, ale i szansa na odpoczynek, poprawę kondycji oraz oderwanie się od codziennych trosk. Leczenie uzdrowiskowe oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia obejmuje m.in. zabiegi fizjoterapeutyczne, kąpiele lecznicze, gimnastykę oraz terapię klimatyczną. Co ważne, chcąc wyjechać do sanatorium na koszt NFZ, potrzebne jest skierowanie od lekarza, które następnie trafia do weryfikacji i kwalifikacji.

Choć dostępność tego rodzaju świadczeń zdrowotnych jest formalnie zapewniona w całym kraju, w praktyce pacjenci muszą uzbroić się w cierpliwość. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, w wielu województwach kolejki do sanatoriów są najdłuższe od lat i sięgają nawet 11 miesięcy oczekiwania.

Ile czeka się na sanatorium z NFZ 2025?

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że średni czas oczekiwania na sanatorium na dzień 2 czerwca 2025 roku wynosi 9 miesięcy. Dla porównania w 2023 i 2024 roku pacjenci czekali średnio po 10 miesięcy.

W województwie lubelskim nastąpił największy wzrost – jeszcze w 2023 i 2024 roku czekało się tam średnio 4 miesiące, a obecnie aż 8 miesięcy. Podobne niepokojące zmiany zaszły w kujawsko-pomorskim (z 7 do 8 miesięcy) i podkarpackim (z 6 do 7 miesięcy). Najgorzej jest jednak w województwie zachodniopomorskim, gdzie czas oczekiwania sięga 11 miesięcy – niemal roku! W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie aktualnych czasów oczekiwania na wyjazd do sanatorium z NFZ.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ile czeka się na sanatorium z NFZ 2025? [ZESTAWIENIE]

Zmiany w skierowaniach do sanatorium od 1 lipca 2025 r.

Od 1 lipca 2025 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady w skierowaniach do sanatorium z ramienia NFZ. Co jednak się zmieniło? Okazuje się, że medyczna część formularza została uproszczona, co ma ograniczyć liczbę błędów formalnych i przyspieszyć całą procedurę. Wiemy już, że nie trzeba wpisywać wyników badań laboratoryjnych, o ile pacjent nie wykazuje istotnych odchyleń od norm czy wpisywać danych o szczepieniach i leczeniu sanatoryjnym dzieci w ostatnich trzech latach. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Zmiany w sanatoriach od lipca. Kuracjusze skorzystają na uproszczonych zasadach.