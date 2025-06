Zmiany w sanatoriach od lipca. Kuracjusze skorzystają na uproszczonych zasadach

To on stoi za brutalnym atakiem na kobietę w Toruniu. 19-latek z Wenezueli miał obłęd w oczach [AKTUALIZACJA]

Krótsze formularze, mniej formalności, a także więcej lekarzy uprawnionych do zatwierdzania skierowań – to główne założenia reformy leczenia uzdrowiskowego, która wejdzie w życie 1 lipca 2025 r. Narodowy Fundusz Zdrowia liczy, że zmiany przyspieszą procesy decyzyjne i skrócą kolejki.

Uproszczone skierowanie do sanatorium

Od 1 lipca 2025 roku zacznie obowiązywać nowy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe finansowane przez NFZ. Kluczową zmianą będzie uproszczenie części medycznej formularza, co ma ograniczyć liczbę błędów formalnych i przyspieszyć całą procedurę.

Nie trzeba będzie m.in. wpisywać wyników badań laboratoryjnych, o ile pacjent nie wykazuje istotnych odchyleń od norm czy wpisywać danych o szczepieniach i leczeniu sanatoryjnym dzieci w ostatnich trzech latach. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, czas potrzebny na wypełnienie formularza skróci się z około 12 minut do zaledwie 4 minut – to aż 66 proc. mniej pracy dla lekarzy.

Więcej lekarzy z prawem do zatwierdzania skierowań

Dotąd skierowanie do sanatorium mógł wystawić każdy lekarz, ale zatwierdzenia mógł dokonać tylko specjalista w dziedzinie balneologii lub rehabilitacji medycznej. Od 1 lipca 2025 roku katalog ten zostanie poszerzony o:

internistów,

lekarzy rodzinnych,

reumatologów,

ortopedów.

Warunkiem będzie ukończenie specjalnego kursu z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej. To szczególnie istotna zmiana dla mieszkańców mniejszych miast i wsi, gdzie dostęp do specjalistów balneologii jest bardzo ograniczony. Obecnie aż 58 proc. skierowań pochodzi od pacjentów spoza miast wojewódzkich, a wielu aktywnych balneologów to osoby w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym.

Dawne i zapomniane miejscowości uzdrowiskowe

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Nowe zasady dotyczące skierowań do sanatorium zaczną obowiązywać 1 lipca 2025 roku, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 lipca 2011 r. Od tego dnia wszystkie nowe wnioski będą rozpatrywane już według uproszczonych zasad. Skierowania złożone przed tą datą zachowają ważność i będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.

Jesienią 2025 roku mają ruszyć specjalne kursy z zakresu balneologii, przeznaczone dla lekarzy innych specjalności, którzy zyskają uprawnienia do zatwierdzania skierowań. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, pierwsze skierowania zatwierdzone przez lekarzy z nowymi kompetencjami będą mogły zostać wystawione już na początku 2026 roku.

Zmiany w sanatoriach: co oznaczają dla pacjentów?

Reforma ma istotnie poprawić dostępność leczenia uzdrowiskowego, zwłaszcza dla:

osób przewlekle chorych (np. z POChP, nadciśnieniem, chorobami zwyrodnieniowymi),

mieszkańców terenów wiejskich i mniejszych miast,

seniorów, którzy często nie mogą pozwolić sobie na prywatną rehabilitację.

Dzięki uproszczeniu dokumentów:

zmniejszy się liczba błędów formalnych (obecnie wiele wniosków jest odrzucanych właśnie z tego powodu),

czas oczekiwania może się skrócić nawet o połowę – z obecnych 4–6 miesięcy,

będzie mniej konieczności ponownych wizyt u lekarzy tylko w celu poprawy dokumentacji.

Dla NFZ to także oszczędność czasu i pracy – zmniejszenie liczby błędnych wniosków nawet o 10 proc. oznacza 72 tys. spraw mniej do ponownej analizy rocznie.