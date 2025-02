Dramatyczna historia

Historia Jadwigi i Wiesi wyciska łzy. "Czuję się jak kobieta trzeciej kategorii"

Mariusz Korzus | Konsultacja: eitor 15:15

Jadwiga (77 l.) i Wiesia (69 l.) to przyjaciółki od zawsze. Obie owdowiały, obie też same wychowywały dzieci. Druga - po śmierci męża - przez ponad 30 lat żyła pod jednym dachem w konkubinacie. Partner Wiesi przez kilka lat namawiał ją do ślubu po to, aby ta po jego śmierci miała rentę. Ona chciała mieć kościelny, a on był ateistą. Gdy ona była gotowa wyjść za niego, to do ślubu nie doszło, bo zabrał go wirus. Obie panie nie dostaną renty wdowiej. Gdy słyszą o niej w telewizji. to są bliskie zawału.