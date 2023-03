Straciły oboje rodziców, nie dostaną renty. Rodzina brutalnie zamordowanej Eweliny przeżywa kolejną gehennę

Dziewczynki, jak każde dzieci, mają swoje potrzeby. Babcia bardzo je kocha, ale ze względów finansowych, bardzo jej ciężko dać wnuczkom wszystko to, czego potrzebują. Pani Elżbieta od lat jest samotna, została wdową w bardzo młodym wieku. Ciężko pracowała, by utrzymać siebie, a teraz musi jeszcze zadbać o wnuczki. Na razie nie może liczyć także na dodatkowe wsparcie od państwa. - Na razie nie otrzymuję ani 500 plus, ani żadnej pomocy, bo formalnie nie jestem opiekunem dziewczynek. Najgorsze jest to, że nie zostanie im przyznana żadna renta po rodzicach - mówi nam pani Elżbieta (57 l.). Nasza rozmówczyni to mama Eweliny, której ciało znaleziono 3 lutego. Historia tej rodziny to scenariusz na bardzo mocny, filmowy dramat.

- Ona nie miała szczęścia w życiu. Łukasz, czyli tata jej córek, zginął w wypadku samochodowym. Potem związała się z Krystianem. Ja zawsze jej mówiłam, że ten Krystian to nie jest dobry człowiek. Ona nikogo nie słuchała. Oszalała z tej miłości do niego. Poza nim świata nie widziała. Zerwała wszystkie kontakty z tymi, którzy mówili jej jaki on jest naprawdę - mówi nam przyjaciółka od dziecka Eweliny Z.

Koszmar w Brześciu Kujawskim. Krystian W. zamordował Ewelinę i podpalił dom?

Ewelina Z. zamieszkała z Krystianem W. w Brześciu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie). Regularnie chodziła w siniakach. Koleżankom zawsze mówiła, że się przewróciła. Krystianem W. prowadził w mieście salon tatuażu. Miał wielu klientów, nie miał jednak dobrej opinii w regionie. - Ja byłam pewna, że on się nad nią znęca. Ewelina zapewniała jednak, że te siniaki ma od tego że się przewróciła - powiedziała naszemu dziennikarzowi znajoma Eweliny Z.

W ten feralny piątek (3 lutego 2023 r.) garaż obok domu Eweliny stanął w płomieniach. Strażacy szybko uporali się z ogniem. Gdy weszli do środka, znaleźli nadpalone zwłoki kobiety. Na zimnej posadzce było pełno krwi. Do akcji wkroczyli śledczy i lekarz sądowy. Tego samego dnia, do policyjnego aresztu trawił Krystian W. Partner Eweliny odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura jest pewna, że w domu kobiety doszło do tragedii. Krystian W. miał bić i kopać Ewelinę tak długo, aż skonała.

Brześć Kujawski. Córki Eweliny potrzebują pomocy!

Córek Eweliny nie było w domu, gdy wydarzył się dramat. Ferie spędzały u swojej babci. Teraz na portalu Pomagam.pl została utworzona zbiórka, zatytułowana "Na pomoc siostrom po tragedii". Treść prezentujemy w całości:

- Dzisiejszy apel, jest związany z dwoma wspaniałymi siostrami, które pomimo swojego młodego wieku doświadczyły już dwóch tragedii w swojej rodzinie. Cztery lata temu w tragicznym wypadku straciły ukochanego tatę, nie zdążyły się jeszcze dobrze pozbierać po śmierci taty, gdy 3 lutego 2023 roku, kiedy przebywały na feriach u babci, dotarła do nich przerażająca wiadomość o tragicznej śmierci ich mamy Eweliny. Nikt z nas nie jest w stanie zapełnić im pustki w sercach, po tej nie do opisania w słowach stracie najbliższych im osób - mamy Eweliny i taty Łukasza. Obecnie dziewczynki są pod opieką babci, która robi wszystko by stać się opiekunem prawnym i pragnie zapewnić im jak najlepsze warunki do życia. Okażmy serce i wsparcie dzieciom, które w tym swym krótkim życiu doznały tak wiele bólu i cierpienia. Kolejny raz muszą nauczyć się żyć i funkcjonować w tym nowym, innym dla nich świecie. Zbiórka pozwoli pokryć ich najpilniejsze potrzeby, zabezpieczyć przyszłość, edukację a także pozwoli na pomoc psychologiczną oraz prawną - apelują organizatorzy.

Link do zbiórki przekazujemy pod tekstem. Nasza redakcja apeluje o włączenie się w akcję pomocy dla nastolatek!

