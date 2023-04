Jak zginęli Tomek, jego ojciec i wujek? Prokuratura bada kluczowy szczegół

Co tam się wydarzyło!?

Zwłoki trzech mężczyzn i psa odkryto w domu jednorodzinnym w Unisławiu (powiat chełmiński). Ofiary to 27-letni Tomasz Z., 63-letni Wiesław Z. i 62-letni szwagier tego drugiego. Do szpitala trafiła żona pana Wiesława. Wiemy, że na pewno była nietrzeźwa. Na tym nie koniec. W domu życie stracił piesek. Lokalna społeczność zadaje sobie przede wszystkim jedno pytanie - "dlaczego?!". - Na miejscu były jakieś lekarstwa, a także butelki po alkoholu. To jeszcze nie znaczy. Bo przecież pies nie pił alkoholu. On też nie żyje - powiedział reporterowi "Super Expressu" jeden z policjantów, znających sprawę.

Unisław. Zwłoki trzech mężczyzn i psa w domu jednorodzinnym. Prokuratura bada kluczowy wątek

O śledztwie w sprawie makabrycznego odkrycia w Unisławiu rozmawialiśmy z zastępcą Prokuratora Rejonowego w Chełmnie, Radosławem Myncem. Mamy nowe informacje w sprawie tragedii, którą żyje nie tylko województwo kujawsko-pomorskie.

- Niewydolność krążeniowo-oddechowa, spowodowana zatruciem tlenku węgla była przyczyną śmierci trzech mężczyzn. Na razie nie wiemy, co było przyczyną zgonu pieska - powiedział prokurator Mync.

Wygląda na to, że mężczyźni padli ofiarą czadu, zwanego "cichym zabójcą". Przypomnijmy - sąsiedzi przekazali naszemu reporterowi, że dom rodziny Z. był ogrzewany dmuchawami na olej napędowy. Czy to kluczowy trop w tej sprawie? Przedstawiciele prokuratury badają obecnie, czy czad wziął się z tejże dmuchawy. Na razie tego oficjalnie nikt nie potwierdza. Do sprawy będziemy wracać w toruńskim oddziale "Super Expressu". Rodzinie i przyjaciołom ofiar składamy wyrazy współczucia.

